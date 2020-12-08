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Сроки президента, кто его заменит и традиционный брак. Предложения по изменению Конституции из Новополоцка

08.12.2020 10:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С сентября по декабрь в Новополоцке работала комиссия, которая обобщала и систематизировала предложения по изменениям в Конституцию. Их получилось 19, сообщает местный исполком. Предложения были одобрены на внеочередной сессии горсовета (единогласно), их собираются передать в парламент.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В состав комиссии входили депутаты Игорь Медведский, Светлана Волочник, Евгений Гавриленко, Андрей Ильин и Екатерина Князюк. Они, сообщает местная власть, рассмотрели больше 250 поправок, предложений и замечаний от граждан и общественных организаций.

Итак, что, по информации местной власти, хотят закрепить в Конституции жители Новополоцка?

  • Республика Беларусь — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения и организации отделены от государства и равны перед законом.
  • Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
  • Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных законом.
  • Вынести на всенародное обсуждение (референдум) вопрос об отмене смертной казни или введения моратория на смертную казнь.
  • Государство гарантирует информационную защиту граждан от распространения деструктивной информации, дестабилизирующей гражданско-политическую ситуацию, обеспечивает запрет на пропаганду насилия, табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков, а также противодействует разрушению традиционных моральных устоев, семейных и культурных ценностей.
  • Брак в Республике Беларусь — это добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи; иные трактовки в законодательных актах не допускаются.
  • Установить предельный возраст исполнения полномочий депутатами всех уровней в 68 лет, установить срок полномочий депутатов всех уровней — 5 лет, выборы депутатов всех уровней проводить в единый день.
  • Пересмотреть порядок назначения (избрания) руководителей исполнительной власти районов и городов. Кандидатуры (не менее двух) вносит председатель областного исполнительного комитета, избирают жители данного района, города.
  • Президент страны избирается на пять лет не более двух сроков подряд. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. Кандидат, набравший большее количество голосов, считается избранным.
  • Перераспределить полномочия между президентом страны, Национальным собранием и правительством в сторону расширения полномочий Национальному собранию и правительству.
  • В случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия до избрания нового президента переходят к председателю Совета Республики (сейчас это Наталья Кочанова. — Прим. TUT.BY).
  • Государственные служащие должны иметь гражданство Республики Беларусь, им запрещается иметь двойное гражданство, вид на жительство, счета в зарубежных банках и недвижимость в других странах.
  • Судьи в городах и районах утверждаются местными советами депутатов, предусмотреть введение суда присяжных заседателей.
  • Создание и наделение полномочиями отдельного самостоятельного органа, определяющего и реализующего государственную молодежную политику в виде Государственного Комитета по делам молодежи, реформировать структуру управления молодежной политикой от республиканского уровня до городского (районного).
  • Введение должности омбудсмена (уполномоченного по правам человека в стране), разработать соответствующий закон.
  • Закрепить в Конституции статус Всебелорусского народного собрания как одной из форм народовластия.
  • Запретить внесение изменений в Конституцию в течение пяти лет с момента последних изменений. День Конституции — государственный праздник — сделать выходным (нерабочим) днем.
  • Организовать и провести в 2021 году в Беларуси Всеславянское собрание с целью развития и укрепления духовно-нравственных традиций славянских народов и взаимовыгодного сотрудничества славянских стран Европы.
  • Предусмотреть целевое использование средств экологического налога на территории, на которой располагаются источники выбросов и образуется объект налогообложения, на:

— проведение природоохранных мероприятий;

— развитие системы здравоохранения в объемах сверх общеприменимых стандартов;

— развитие инфраструктуры для занятия спортом, физической культурой, способствующих здоровому образу жизни.

  • С целью наделения большими полномочиями местных органов власти предлагаем:

— увеличить нормативы отчислений от налоговых доходов на территории Новополоцка;


— внести изменения в Бюджетный Кодекс, предусматривающие зачисление части налога на прибыль, уплачиваемого предприятиями и организациями республиканской собственности, в местные бюджеты районов и городов, на территории которых они расположены;

— предусмотреть целевое использование средств дорожного сбора на территории города, где зарегистрировано транспортное средство;

— расширить полномочия местной власти в вопросах оказания населению жилищно-коммунальных услуг, в том числе при определении подрядных организаций, объемов и видов проводимых ремонтных работ на объектах благоустройства и жилищного фонда. Необходимость проведения конкурсов по текущему ремонту и техническому обслуживанию жилищного фонда, содержанию объектов инфраструктуры и благоустройства влечет дополнительные затраты на их организацию и снижает оперативность выполнения работ.

Определение исполнителем специализированного коммунального предприятия позволит стабильно, планомерно и ответственно оказывать соответствующие услуги на долгосрочной основе. Контроль качества и полноты оказываемых услуг целесообразно сохранить за местной службой;

— проведение благоустройства с привлечением целевых средств и участием населения. Внедрить целевую программу благоустройства дворов с участием республиканского бюджета (проезды, освещение); местного бюджета (детские и спортивные площадки, парковки, пешеходные дорожки); населения (клумбы, озеленение);

— передать из областной собственности в собственность населенных пунктов предприятия ЖКХ, находящиеся на территории данных населенных пунктов и оказывающие услуги местному населению;

— предусмотреть возможность закрепления за субъектами хозяйствования незанятых территорий на усмотрение местной власти для ее содержания и благоустройства.

 
 
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С сентября по декабрь в Новополоцке работала комиссия, которая обобщала и систематизировала предложения по изменениям в Конституцию. Их получилось 19.
 
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