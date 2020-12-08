Сроки президента, кто его заменит и традиционный брак. Предложения по изменению Конституции из Новополоцка

Источник материала: Tut.by

С сентября по декабрь в Новополоцке работала комиссия, которая обобщала и систематизировала предложения по изменениям в Конституцию. Их получилось 19, сообщает местный исполком. Предложения были одобрены на внеочередной сессии горсовета (единогласно), их собираются передать в парламент.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В состав комиссии входили депутаты Игорь Медведский, Светлана Волочник, Евгений Гавриленко, Андрей Ильин и Екатерина Князюк. Они, сообщает местная власть, рассмотрели больше 250 поправок, предложений и замечаний от граждан и общественных организаций.

Итак, что, по информации местной власти, хотят закрепить в Конституции жители Новополоцка?

Республика Беларусь — светское государство . Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения и организации отделены от государства и равны перед законом.

. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения и организации отделены от государства и равны перед законом. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных законом.

в случаях, предусмотренных законом. Вынести на всенародное обсуждение (референдум) вопрос об отмене смертной казни или введения моратория на смертную казнь.

или введения моратория на смертную казнь. Государство гарантирует информационную защиту граждан от распространения деструктивной информации , дестабилизирующей гражданско-политическую ситуацию, обеспечивает запрет на пропаганду насилия, табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков, а также противодействует разрушению традиционных моральных устоев, семейных и культурных ценностей.

, дестабилизирующей гражданско-политическую ситуацию, обеспечивает запрет на пропаганду насилия, табакокурения, употребления алкоголя, наркотиков, а также противодействует разрушению традиционных моральных устоев, семейных и культурных ценностей. Брак в Республике Беларусь — это добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи; иные трактовки в законодательных актах не допускаются.

с целью создания семьи; иные трактовки в законодательных актах не допускаются. Установить предельный возраст исполнения полномочий депутатами всех уровней в 68 лет, установить срок полномочий депутатов всех уровней — 5 лет, выборы депутатов всех уровней проводить в единый день.

всех уровней в 68 лет, установить срок полномочий депутатов всех уровней — 5 лет, выборы депутатов всех уровней проводить в единый день. Пересмотреть порядок назначения (избрания) руководителей исполнительной власти районов и городов. Кандидатуры (не менее двух) вносит председатель областного исполнительного комитета, избирают жители данного района, города.

районов и городов. Кандидатуры (не менее двух) вносит председатель областного исполнительного комитета, избирают жители данного района, города. Президент страны избирается на пять лет не более двух сроков подряд . Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. Кандидат, набравший большее количество голосов, считается избранным.

. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. Кандидат, набравший большее количество голосов, считается избранным. Перераспределить полномочия между президентом страны, Национальным собранием и правительством в сторону расширения полномочий Национальному собранию и правительству.

между президентом страны, Национальным собранием и правительством в сторону расширения полномочий Национальному собранию и правительству. В случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия до избрания нового президента переходят к председателю Совета Республики (сейчас это Наталья Кочанова . — Прим. TUT.BY).

(сейчас это . — Прим. TUT.BY). Государственные служащие должны иметь гражданство Республики Беларусь, им запрещается иметь двойное гражданство, вид на жительство, счета в зарубежных банках и недвижимость в других странах.

должны иметь гражданство Республики Беларусь, им запрещается иметь двойное гражданство, вид на жительство, счета в зарубежных банках и недвижимость в других странах. Судьи в городах и районах утверждаются местными советами депутатов, предусмотреть введение суда присяжных заседателей .

. Создание и наделение полномочиями отдельного самостоятельного органа, определяющего и реализующего государственную молодежную политику в виде Государственного Комитета по делам молодежи , реформировать структуру управления молодежной политикой от республиканского уровня до городского (районного).

, реформировать структуру управления молодежной политикой от республиканского уровня до городского (районного). Введение должности омбудсмена (уполномоченного по правам человека в стране), разработать соответствующий закон.

(уполномоченного по правам человека в стране), разработать соответствующий закон. Закрепить в Конституции статус Всебелорусского народного собрания как одной из форм народовластия .

. Запретить внесение изменений в Конституцию в течение пяти лет с момента последних изменений. День Конституции — государственный праздник — сделать выходным (нерабочим) днем.

в течение пяти лет с момента последних изменений. День Конституции — государственный праздник — сделать выходным (нерабочим) днем. Организовать и провести в 2021 году в Беларуси Всеславянское собрание с целью развития и укрепления духовно-нравственных традиций славянских народов и взаимовыгодного сотрудничества славянских стран Европы.

с целью развития и укрепления духовно-нравственных традиций славянских народов и взаимовыгодного сотрудничества славянских стран Европы. Предусмотреть целевое использование средств экологического налога на территории, на которой располагаются источники выбросов и образуется объект налогообложения, на:

— проведение природоохранных мероприятий;

— развитие системы здравоохранения в объемах сверх общеприменимых стандартов;

— развитие инфраструктуры для занятия спортом, физической культурой, способствующих здоровому образу жизни.

С целью наделения большими полномочиями местных органов власти предлагаем:

— увеличить нормативы отчислений от налоговых доходов на территории Новополоцка;





— внести изменения в Бюджетный Кодекс, предусматривающие зачисление части налога на прибыль, уплачиваемого предприятиями и организациями республиканской собственности, в местные бюджеты районов и городов, на территории которых они расположены;

— предусмотреть целевое использование средств дорожного сбора на территории города, где зарегистрировано транспортное средство;

— расширить полномочия местной власти в вопросах оказания населению жилищно-коммунальных услуг, в том числе при определении подрядных организаций, объемов и видов проводимых ремонтных работ на объектах благоустройства и жилищного фонда. Необходимость проведения конкурсов по текущему ремонту и техническому обслуживанию жилищного фонда, содержанию объектов инфраструктуры и благоустройства влечет дополнительные затраты на их организацию и снижает оперативность выполнения работ.

Определение исполнителем специализированного коммунального предприятия позволит стабильно, планомерно и ответственно оказывать соответствующие услуги на долгосрочной основе. Контроль качества и полноты оказываемых услуг целесообразно сохранить за местной службой;

— проведение благоустройства с привлечением целевых средств и участием населения. Внедрить целевую программу благоустройства дворов с участием республиканского бюджета (проезды, освещение); местного бюджета (детские и спортивные площадки, парковки, пешеходные дорожки); населения (клумбы, озеленение);

— передать из областной собственности в собственность населенных пунктов предприятия ЖКХ, находящиеся на территории данных населенных пунктов и оказывающие услуги местному населению;

— предусмотреть возможность закрепления за субъектами хозяйствования незанятых территорий на усмотрение местной власти для ее содержания и благоустройства.