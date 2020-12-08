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Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от $1050
08.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В апреле этого года ООО «Стройформула» предложило дольщикам поучаствовать в строительстве жилого дома №20 по генплану в ЖК «Матвеевский», расположенном на пересечении ул. Р. Люксембург и ул. Фанипольской. К концу года мы посмотрели, как выглядит новостройка, которую
ЖК «Матвеевский» в скором времени появится неподалеку от ст.м. «Грушевка». Строит его ООО «Стройформула», но сопровождение реализации данного проекта в качестве инженерной организации осуществляет ОДО «Айрон».
По проекту жилой комплекс представляет собой группу многоэтажных жилых домов №№ 19, 20 на 14 подъездов. Интересная особенность этого проекта — замкнутый объем, то есть два дома образуют практически квадрат, внутри которого — дворовая территория и плоскостная парковка.
Многоквартирный жилой дом №20 по генплану состоит из 6 секций, из которых 5 секций 9-этажные и одна 5-этажная. Конструктивная схема здания — железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию.
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Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от $1050
В апреле этого года ООО «Стройформула» предложило дольщикам поучаствовать в строительстве жилого дома №20 по генплану в ЖК «Матвеевский», расположенном...
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