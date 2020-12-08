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Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от $1050

08.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В апреле этого года ООО «Стройформула» предложило дольщикам поучаствовать в строительстве жилого дома №20 по генплану в ЖК «Матвеевский», расположенном на пересечении ул. Р. Люксембург и ул. Фанипольской. К концу года мы посмотрели, как выглядит новостройка, которую обещают сдать уже следующим летом. 

Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50

ЖК «Матвеевский» в скором времени появится неподалеку от ст.м. «Грушевка». Строит его ООО «Стройформула», но сопровождение реализации данного проекта в качестве инженерной организации осуществляет ОДО «Айрон». 

По проекту жилой комплекс представляет собой группу многоэтажных жилых домов №№ 19, 20 на 14 подъездов. Интересная особенность этого проекта — замкнутый объем, то есть два дома образуют практически квадрат, внутри которого — дворовая территория и плоскостная парковка.

Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Источник фото: airon.by
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50

Многоквартирный жилой дом №20 по генплану состоит из 6 секций, из которых 5 секций 9-этажные и одна 5-этажная. Конструктивная схема здания — железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию. 

Купить квартиру в новостройке можно было еще в апреле 2020 года. Тогда застройщик предлагал «квадрат» по цене от $1050 (в четырехкомнатных квартирах). Квадратный метр в однокомнатной квартире продавался за $1400 (при условии единовременной оплаты). 

Сейчас на сайте застройщика указано, что все однокомнатные квартиры площадью 36 кв.м уже проданы, а трехкомнатные остались только на 1-м этаже. 

Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Скриншот сайта ОДО "Айрон"
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50

Сейчас стройплощадка выглядит очень оживленно. С одной стороны уже можно посмотреть, как комплекс будет выглядеть в ближайшем будущем. Есть все предпосылки, что застройщик успеет сдать жилье первой очереди в срок. 

Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50
Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от 50

 
Теги: Минск
 
 
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