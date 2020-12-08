Все «однушки» проданы, «трешки» остались только на 1-м этаже. Как сейчас выглядит ЖК «Матвеевский», где цена «квадрата» начиналась от $1050

Многоквартирный жилой дом №20 по генплану состоит из 6 секций, из которых 5 секций 9-этажные и одна 5-этажная. Конструктивная схема здания — железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию.

Купить квартиру в новостройке можно было еще в апреле 2020 года. Тогда застройщик предлагал «квадрат» по цене от $1050 (в четырехкомнатных квартирах). Квадратный метр в однокомнатной квартире продавался за $1400 (при условии единовременной оплаты).

Сейчас на сайте застройщика указано, что все однокомнатные квартиры площадью 36 кв.м уже проданы, а трехкомнатные остались только на 1-м этаже.