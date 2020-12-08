Эксперт рассказал, почему в Беларуси невозможны никакие реформы

Начинать говорить об экономических реформах в Беларуси можно тогда, когда будет создан институт права. Строить какую-то современную экономику без правовой системы, без расследования пыток и убийств, - невозможно.

Об этом заявил старший научный сотрудник белорусского ЦЭИ BEROC Лев Львовский в интервью телеканалу «Дождь».

По его словам, реформы, предлагаемые белорусскими властями, нужны стране, но, скорее всего, неосуществимы.

На прошлой неделе власти сделали несколько заявлений о реформировании важных сфер в Беларуси. Премьер-министр Роман Головченко упомянул реформу собственности, пенсионную и сокращение декретного отпуска.

Реформа собственности

По мнению Львовского, нужна такая реформа, где можно отделить «живых» от «полуживых» и «мертвых» предприятий, перестать вливать в те, которые уже не смогут быть прибыльными, и помочь тем, которые в теории могут остаться на плаву.

Например, наладить там менеджмент или сфокусироваться на прибыльных частях производства. А также не трогать те предприятия, которые «живые» и сами по себе приносят прибыль.

У Лукашенко не было экономической программы

Кандидат в президенты Александр Лукашенко шел на эти выборы без экономической программы, и все эти месяцы после выборов люди жили без какой-либо позитивной повестки от него. Все эти месяцы он говорил только про репрессии, о том, как и кого будет наказывать, как и кого он не будет пускать обратно в страну.

Возможно, если бы была какая-то позитивная повестка, как мы с этим президентом можем выращивать экономику, сможем жить лучше. Если бы эта повестка была придумана заранее, до выборов, возможно мы были жили сейчас в другой стране.

Как-то странно, что эта программа придумывается уже через 3-4 месяца после выборов.

Люди не верят

Несмотря на то, что каждая из этих трех реформ довольно хорошая, нужно смотреть детали, как они будут выполняться. По мнению эксперта, навряд ли люди все еще готовы верить в исполнение этих реформ.

«Дело в том, что в этих реформах не заложено одно из главных требований людей – требование безопасной стабильной жизни в стране. Строить какую-то современную экономику без правовой системы, без расследования пыток и убийств, - я не думаю, что возможно», - отметил Львовский.

Нет политического ресурса

Львовский отметил, что, скорее всего, заявленные белорусские реформы обречены на провал, так как в них не вложен «политический капитал».

Одна из главных мотиваций этих реформ – убедить Россию в том, что нынешний режим может существовать без каких-либо дополнительных больших вливаний.

Целевая аудитория реформы – не народ Беларуси, а лично Владимир Путин, который, с одной стороны не хочет, чтобы улица захватила власть (плохой пример для россиян), а с другой – не хочет выдавать по полтора миллиарда долларов каждые несколько месяцев.

Речь о ваучерной и тотальной приватизации не идет. У белорусов денег нет. У России деньги есть, и если речь о приватизации зайдет, то все лакомые куски экономики будут захвачены российскими собственниками. В Беларуси если мы и говорим о приватизации, то главная мотивация – это увеличение эффективности экономики и увеличение продуктивности производительности труда.

Речь не идет о том, что в магазинах пустые прилавки, и срочно нужна еда, и мы продадим «Беларуськалий» за два вагона тушенки. Речь идет о том, что эффективность предприятий, находящихся в частной собственности, или когда функции государства как регулятора отделены от функции государства как собственника, должна повыситься.

Премьер-министр говорил не о приватизации, не о том, чтобы передать эти предприятия кому-то. А о том, чтобы эти предприятия, будучи на государственном балансе, перестали быть убыточными.

Пенсионная реформа

Другая заявленная реформа – это реформа пенсионной системы. Здесь менее понятно, что имело в виду правительство. Возможно, переход на накопительную пенсию, как это ранее осуществлялось в России и не получилось из-за заморозки этих накопительных счетов.

С другой стороны, министр труда как-то делала акцент на увеличение добровольных пенсионных отчислений. В таком случае это не совсем настоящая пенсионная реформа.

Подробнее о пенсионной реформе Львовский рассказал в подкасте «Про деньги», о чем пишет onliner.by.

"Почему пенсионная реформа не получится? Во-первых, непонятно, каким образом мы найдем на это деньги. Во-вторых, вряд ли мы сможем привлечь инвестиции, так как у нас сейчас большие проблемы с правом и институтом частной собственности. В-третьих, занять денег довольно проблематично, так как госдолг у нас и так большой. В-четвертых, нам в данный момент не стремятся давать в долг.

Даст ли денег Россия? Неизвестно. Каждый раз, когда Беларусь приходит за деньгами, где-то в углу плачет губернатор Пермского края, которому тоже нужны $1,5 млрд, к примеру", - цитирует издание слова Львовского.

Есть ли смысл в реформах?

Смысл в таких реформах есть. Проблема в том, что на данном этапе эти реформы будет невероятно сложно осуществить. Для того чтобы начать говорить об экономике, об эффективности, должны быть созданы какие-то базовые институты. Институт права собственности, институт прав человека.

Никакой инвестор не придет в страну, где по воскресеньям отключают интернет, и могут избить его помощника. Поэтому реформы имеют декоративный, декларативный характер.

Напомним, 2 декабря премьер-министр Беларуси Роман Головченко на представлении парламенте программы работы правительства до 2025 года заявил , что Беларуси удается сохранить лидирующие позиции по росту экономики не только среди стран-соседей, но и по Европе. Главной целью программы названо «повышение благосостояния населения» и «достижение высоких стандартов жизни».

7 декабря на совещании о работе экономики премьер в очередной раз рапортовал о том, что Беларуси лидирует в сфере экономики.