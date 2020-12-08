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5 млрд долларов и 5 тысяч жертв. Как Лукашенко и Саргсян обсуждали Нагорный Карабах за закрытыми дверями
08.12.2020 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В распоряжении TUT.BY оказалась аудиозапись разговора третьего президента Армении Сержа Саргсяна и Александра Лукашенко о Нагорном Карабахе. Лукашенко утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Саргсяну 5 млрд долларов за 7 районов Нагорного Карабаха. Беседа состоялась в октябре 2016 года на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Судя по началу разговора, Александр Лукашенко не согласен с утверждением Сержа Саргсяна о том, что семь районов «оголят» границы Нагорного Карабаха и оставят его 150-тысячное население один на один с Азербайджаном. Поэтому нужны реальные механизмы безопасности. Лукашенко предлагает ОДКБ как организации взять на себя ответственность, направив туда миротворческие силы. Кроме того, Лукашенко в беседе с Саргсяном сомневается в том, что, получив районы, президент Азербайджана начнет войну.
Лукашенко: Твоя позиция слабоватая. Я не отдам семь районов, потому что ты потом сразу начнешь против меня воевать. А если не начнет?
Саргсян: Конечно, а что значит, если не начнет? А если начнет? Александр Григорьевич, а почему просто так отдавать, я не понимаю.
Лукашенко: Он (Алиев) заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе.
Саргсян: Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов.
Лукашенко: Да ты что! Если бы ты сказал, вот отдаю 7 районов, не хочешь признавать… Вот вы с россиянами такие умные, давайте 20 тысяч [миротворцев ОДКБ] туда [направим], чтобы стабилизировалась обстановка. И мы бы никуда не делись, решали бы эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Это мое мнение, говорю тебе как другу.
Саргсян: Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов были завоеваны 5 тысячами ребят, которые там погибли. Пять тысяч человек там погибли.
Лукашенко: Ну и что?
Саргсян: Если для тебя ну и что, то для меня…
Лукашенко: У нас с ним погибло 30 миллионов. Ну и что, мы что, сегодня с немцами воюем?
Саргсян. У нас не меньше погибло. Только 30 тысяч погибло в этой войне за Беларусь.
Лукашенко: Тем более.
Офис третьего президента Армении подтвердил подлинность разговора, который имел место быть на саммите ОДКБ в октябре 2016 года.
— Офис третьего президента публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор, —
Мы также обратились в пресс-службу Александра Лукашенко с просьбой о комментарии.
Приблизительное содержание этого диалога с Саргсяном Лукашенко
— Потом уже откровенно сказал: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию (это было в Ереване на ОДКБ): Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим, — отметил Лукашенко. — Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались? Ладно, Беларусь, но Россия гарантом выступила, что никогда там не будет войны, если будут освобождены эти районы, которые вы признаете, что это азербайджанские. Это не о Карабахе.
Чем закончился конфликт в Нагорном Карабахе?
10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договорились
В зоне конфликта
Никол Пашинян объяснил подписание документа отсутствием у Армении иного выхода. По словам Пашиняна, решение о подписании документа было принято на основе анализа военной ситуации. Он добавил, что на перемирии настояла армия.
После объявления условий перемирия в Ереване вспыхнули массовые протесты. Их участники называли Пашиняна предателем и требовали его отставки.
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5 млрд долларов и 5 тысяч жертв. Как Лукашенко и Саргсян обсуждали Нагорный Карабах за закрытыми дверями
В распоряжении TUT.BY оказалась аудиозапись разговора третьего президента Армении Сержа Саргсяна и Александра Лукашенко о Нагорном Карабахе. Лукашенко утверждает,...
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