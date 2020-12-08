5 млрд долларов и 5 тысяч жертв. Как Лукашенко и Саргсян обсуждали Нагорный Карабах за закрытыми дверями

Источник материала: Tut.by

В распоряжении TUT.BY оказалась аудиозапись разговора третьего президента Армении Сержа Саргсяна и Александра Лукашенко о Нагорном Карабахе. Лукашенко утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Саргсяну 5 млрд долларов за 7 районов Нагорного Карабаха. Беседа состоялась в октябре 2016 года на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Фото: president.gov.by

Судя по началу разговора, Александр Лукашенко не согласен с утверждением Сержа Саргсяна о том, что семь районов «оголят» границы Нагорного Карабаха и оставят его 150-тысячное население один на один с Азербайджаном. Поэтому нужны реальные механизмы безопасности. Лукашенко предлагает ОДКБ как организации взять на себя ответственность, направив туда миротворческие силы. Кроме того, Лукашенко в беседе с Саргсяном сомневается в том, что, получив районы, президент Азербайджана начнет войну.

Лукашенко: Твоя позиция слабоватая. Я не отдам семь районов, потому что ты потом сразу начнешь против меня воевать. А если не начнет?

Саргсян: Конечно, а что значит, если не начнет? А если начнет? Александр Григорьевич, а почему просто так отдавать, я не понимаю.

Лукашенко: Он (Алиев) заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе.

Саргсян: Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов.

Лукашенко: Да ты что! Если бы ты сказал, вот отдаю 7 районов, не хочешь признавать… Вот вы с россиянами такие умные, давайте 20 тысяч [миротворцев ОДКБ] туда [направим], чтобы стабилизировалась обстановка. И мы бы никуда не делись, решали бы эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Это мое мнение, говорю тебе как другу.

Саргсян: Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов были завоеваны 5 тысячами ребят, которые там погибли. Пять тысяч человек там погибли.

Лукашенко: Ну и что?

Саргсян: Если для тебя ну и что, то для меня…

Лукашенко: У нас с ним погибло 30 миллионов. Ну и что, мы что, сегодня с немцами воюем?

Саргсян. У нас не меньше погибло. Только 30 тысяч погибло в этой войне за Беларусь.

Лукашенко: Тем более.

Офис третьего президента Армении подтвердил подлинность разговора, который имел место быть на саммите ОДКБ в октябре 2016 года.

— Офис третьего президента публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор, — говорится в комментарии.

Мы также обратились в пресс-службу Александра Лукашенко с просьбой о комментарии.

Приблизительное содержание этого диалога с Саргсяном Лукашенко раскрыл еще в декабре 2018 года.

— Потом уже откровенно сказал: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию (это было в Ереване на ОДКБ): Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим, — отметил Лукашенко. — Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались? Ладно, Беларусь, но Россия гарантом выступила, что никогда там не будет войны, если будут освобождены эти районы, которые вы признаете, что это азербайджанские. Это не о Карабахе.

Чем закончился конфликт в Нагорном Карабахе?

10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договорились о прекращении боевых действий , которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Меры вступили в силу в полночь 10 ноября.

В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после соглашения заявил о «капитуляции Армении» и победе своей страны.

Никол Пашинян объяснил подписание документа отсутствием у Армении иного выхода. По словам Пашиняна, решение о подписании документа было принято на основе анализа военной ситуации. Он добавил, что на перемирии настояла армия.

После объявления условий перемирия в Ереване вспыхнули массовые протесты. Их участники называли Пашиняна предателем и требовали его отставки.