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Лукашенко - МОК: Надо обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?
08.12.2020 12:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко прокомментировал
— Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом, — заявил он во время посещения Столбцовской ЦРБ,
Напомним, 7 декабря Международный олимпийский комитет объявил
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Лукашенко - МОК: Надо обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?
Александр Лукашенко прокомментировал запрет МОК на посещение Олимпийских игр ему и чиновникам НОК Беларуси.
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