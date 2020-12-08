Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Об этом он заявил во время посещения Столбцовской центральной районной больницы, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

«Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом», — заявил Александр Лукашенко во время общения с медиками. При этом он оговорился, что не знает, поддержат его предложение или нет.

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Напомним, шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в январе-феврале следующего года. Традиционно на двухдневное собрание съезжаются представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны. На Всебелорусском народном собрании власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают прогнозные документы на новый срок.

Ранее сообщалось , что в этот раз на «народном вече» будут представлены конституционные изменения. Премьер-министр Роман Головченко заявил : отличие предстоящего народного собрания от предыдущих заключается в том, что на него будут выноситься не только вопросы социально-экономического развития страны, но и общественно-политического развития Беларуси.