ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

08.12.2020 12:27 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Об этом он заявил во время посещения Столбцовской центральной районной больницы, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

«Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом», — заявил Александр Лукашенко во время общения с медиками. При этом он оговорился, что не знает, поддержат его предложение или нет.

(Будет дополнено)

Напомним, шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в январе-феврале следующего года. Традиционно на двухдневное собрание съезжаются представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны. На Всебелорусском народном собрании власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают прогнозные документы на новый срок.

Ранее сообщалось, что в этот раз на «народном вече» будут представлены конституционные изменения. Премьер-министр Роман Головченко заявил: отличие предстоящего народного собрания от предыдущих заключается в том, что на него будут выноситься не только вопросы социально-экономического развития страны, но и общественно-политического развития Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко считает, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом.
 
Новости дня
Новости экономики
 
5 млрд долларов и 5 тысяч жертв. Как Лукашенко и Саргсян обсуждали Нагорный Карабах за закрытыми дверями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика