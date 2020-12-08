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Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом
08.12.2020 12:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко считает, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Об этом он заявил во время посещения Столбцовской центральной районной больницы,
«Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом», — заявил Александр Лукашенко во время общения с медиками. При этом он оговорился, что не знает, поддержат его предложение или нет.
(Будет дополнено)
Напомним, шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в январе-феврале следующего года. Традиционно на двухдневное собрание съезжаются представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны. На Всебелорусском народном собрании власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают прогнозные документы на новый срок.
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Александр Лукашенко считает, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом.
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