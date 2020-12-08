Эксперты: Беларусь выиграла от российского продэмбарго, став для ЕС хабом по поставкам «запрещенки»

Источник материала: Tut.by

Беларусь стала основным поставщиком продуктов питания на российский рынок, заменив попавшие под санкции страны Запада. Причем в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же «запрещенки».



Фото: Александр Васюкович

В августе 2014 года Россия ввела запрет на ввоз продуктов из стран ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии и ряда прочих стран в ответ на ранее введенные этими странами санкции из-за вхождения Крыма в состав РФ, а также из-за ситуации на Донбассе. Под ввозным запретом, действующим как минимум до конца текущего года, находятся мясные и молочные продукты, рыба, овощи и фрукты.

В 2013 году почти треть этой продукции ввозилась в Россию из Евросоюза. Доля Беларуси составляла 12%. Сейчас Беларусь является основным поставщиком продуктов питания на российский рынок. За шесть лет доля белорусских поставок в Россию выросла в два раза и по итогам девяти месяцев этого года составила почти 25% (2,2 млрд долларов), показало исследование российского Национального рейтингового агентства (НРА).

После введения санкций в отношении России изменился состав основных стран — поставщиков продуктов питания. С 2013-го по сентябрь 2020 года российский импорт рыбы и рыбной продукции сместился из Норвегии на Фарерские острова и в Чили (доля этой страны в российском рыбном импорте увеличилась в два раза). Поставки сыромолочной продукции из ЕС и Украины в Россию переместились в Беларусь как основную страну отправления. Доля Беларуси в российском импорте сыромолочной продукции двукратно увеличилась (с 40% до 80%) в стоимостном выражении, говорится в исследовании.

В поставках плодоовощной продукции доля китайских поставок выросла в два с половиной раза, а ввоз из ЕС был заменен египетским и азербайджанским экспортом на российский рынок. Экспорт фруктов из ЕС переместился в Эквадор как основную страну-отправителя. Беларусь также «забрала» на себя весь объем мясных поставок на российский рынок, ранее приходившийся на ЕС, отмечают аналитики агентства.

В результате в НРА пришли к выводу, что эти страны осуществляют, по крайней мере, частичный реэкспорт подсанкционной продукции в РФ, пишет «Коммерсантъ» .

Эксперты также констатируют, что, вопреки надеждам властей, Россия за семилетний период не смогла за счет внутреннего производства полностью заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций. Ограниченная реализация госполитики, принятой в 2014 году, обусловлена рядом факторов: это и климатические условия, не позволяющие замещать импорт овощей и фруктов продуктами собственного производства, и отсутствие достаточного поголовья скота для производства мясной продукции, и ценовые преимущества экспорта российской рыбы над поставками внутри страны, а также недостаточно развитые технологии и мощности для производства сыров и молочной продукции. В то же время процесс импортозамещения показывает положительную динамику, и при условии сохранения ограничений по ряду направлений для России в перспективе может быть обеспечен выход на полное импортозамещение, в частности, по мясной и сыромолочной продукции, отмечают в НРА. То есть белорусской «мясомолочке» может не найтись места на полках российских магазинов.