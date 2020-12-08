От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»

ЖК «Антоновский квартал» строят на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске, недалеко от Антоновского парка и станции метро «Пролетарская». Заказчик строительства — ОАО «БелАТЭП», генподрядчик — ОАО «МАПИД». Комплекс состоит из 9 панельных домов, а строительство разбито на три очереди. Сдать первые три дома планируется в августе 2021 года.

На выходных застройщик опубликовал проектную информацию по 19-этажному и 10-этажному домам первой очереди. Сегодня гражданам, не нуждающимся в улучшении жилищных условий, предложены квартиры в 16-этажном доме №1.2 по генплану. Новостройка панельная, серии М464-М-16. Всего в доме запроектировано 79 квартир (31 «однушка», 17 «двушек» и 31 «трешка»). Строительство объекта началось в июне 2020 года, сдать многоэтажку планируется в августе 2021 года.