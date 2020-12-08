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От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»

08.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«БелАТЭП» предложил квартиры в 16-этажном доме ЖК «Антоновский квартал». Еще летом купить квартиру в новостройке можно было от $1100 за «квадрат», сегодня – от $990. Проектная декларация по жилому дому №1.2 (1-я очередь строительства) опубликована в свежем номере газеты «Звязда».

От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»

ЖК «Антоновский квартал» строят на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске, недалеко от Антоновского парка и станции метро «Пролетарская». Заказчик строительства — ОАО «БелАТЭП», генподрядчик — ОАО «МАПИД». Комплекс состоит из 9 панельных домов, а строительство разбито на три очереди. Сдать первые три дома планируется в августе 2021 года.

На выходных застройщик опубликовал проектную информацию по 19-этажному и 10-этажному домам первой очереди. Сегодня гражданам, не нуждающимся в улучшении жилищных условий, предложены квартиры в 16-этажном доме №1.2 по генплану. Новостройка панельная, серии М464-М-16. Всего в доме запроектировано 79 квартир (31 «однушка», 17 «двушек» и 31 «трешка»). Строительство объекта началось в июне 2020 года, сдать многоэтажку планируется в августе 2021 года.

От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»
Фото: antonovsky.by (7.12.20)
От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»

От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»

Проектной декларацией к строительству доступны 5 квартир:

  • 2 двухкомнатные квартиры площадью от 59,81 до 62,75 кв.м,цена квадратного метра - $1053;
  • 3 трехкомнатные квартиры площадью от 75,06 до 75,31 кв.м, цена квадратного метра - $990.

По соглашению сторон уплата цены объекта долевого строительства может быть произведена дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей

От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»

 
Теги: Минск
 
 
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«БелАТЭП» предложил квартиры в 16-этажном доме ЖК «Антоновский квартал». Еще летом купить квартиру в новостройке можно было от $1100 за «квадрат», сегодня – от $990....
 
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