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От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»
08.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«БелАТЭП» предложил квартиры в 16-этажном доме ЖК «Антоновский квартал». Еще летом
ЖК «Антоновский квартал» строят на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске, недалеко от Антоновского парка и станции метро «Пролетарская». Заказчик строительства — ОАО «БелАТЭП», генподрядчик — ОАО «МАПИД». Комплекс состоит из 9 панельных домов, а строительство разбито на три очереди. Сдать первые три дома планируется в августе 2021 года.
На выходных застройщик опубликовал проектную информацию
Проектной декларацией к строительству доступны 5 квартир:
По соглашению сторон уплата цены объекта долевого строительства может быть произведена дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей
Напомним, в июне застройщик продавал квартиры в этом доме дороже. Тогда квадратный метр «двушек» стартовал от $ 1170, «трешек» - от $ 1100. Цены в рассрочку были еще дороже.
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От $ 990 за кв.м для неочередников. Застройщик снизил цены квартир в 16-этажке ЖК «Антоновский квартал»
«БелАТЭП» предложил квартиры в 16-этажном доме ЖК «Антоновский квартал». Еще летом купить квартиру в новостройке можно было от $1100 за «квадрат», сегодня – от $990....
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