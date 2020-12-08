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Для агрохолдинга экс-руководства Кыргызстана установлен спецтариф на газ
08.12.2020 14:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 8 декабря цена на газ для компаний, которые участвуют в реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016−2032 г. г., установлена в размере 329,55 рублей за тысячу кубометров. Об этом говорится в
Постановлением МАРТ и Минэнерго № 70/41 от 9 ноября группа «Юридические лица, реализующие инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016−2032 годы» внесена в перечень потребителей, для которых могут дифференцироваться цены на природный газ.
Проект
Цена тысячи кубометров газа для БНБК
Такая же цена на газ была установлена в начале года для резидентов парка «Великий камень» и особой экономической зоны «Бремино-Орша», которые реализуют инвестпроекты.
В Беларуси цены на газ ежегодно утверждаются постановлением МАРТ. Цена «голубого топлива» отличается для различных групп потребителей.
«Базовая» цена газа для юрлиц и ИП при потреблении в 2019 года до 600 млн кубометров в этом году составляет 555,21 рубля.
Однако спецтариф установлен для производителей цемента, азотных удобрений, стройматериалов, бумаги и картона, шин и другой продукции и колеблется в районе 316−390 рублей за тысячу кубометров.
Входная цена российского газа для Беларуси в 2020 году составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Свою наценку устанавливают «Газпром трансгаз Беларусь» и энергоснабжающие организации. В итоге стоимость газа по факту получается больше, чем 127 долларов за тысячу кубометров, примерно около 150 долларов за тысячу кубометров. Вместе с тем стоит учитывать, что в Беларуси действует
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В Беларуси с 8 декабря цена на газ для компаний, которые участвуют в реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного...
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