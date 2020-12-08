Для агрохолдинга экс-руководства Кыргызстана установлен спецтариф на газ

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 8 декабря цена на газ для компаний, которые участвуют в реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016−2032 г. г., установлена в размере 329,55 рублей за тысячу кубометров. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Постановлением МАРТ и Минэнерго № 70/41 от 9 ноября группа «Юридические лица, реализующие инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016−2032 годы» внесена в перечень потребителей, для которых могут дифференцироваться цены на природный газ.

Проект реализует Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК), созданная экс-руководством Кыргызстана при поддержке властей Беларуси, которой одобрен китайский кредит на 628 млн долларов.

Цена тысячи кубометров газа для БНБК будет составлять 329,55 рубля без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к доллару 2,1085:1.

Такая же цена на газ была установлена в начале года для резидентов парка «Великий камень» и особой экономической зоны «Бремино-Орша», которые реализуют инвестпроекты.

В Беларуси цены на газ ежегодно утверждаются постановлением МАРТ. Цена «голубого топлива» отличается для различных групп потребителей.

«Базовая» цена газа для юрлиц и ИП при потреблении в 2019 года до 600 млн кубометров в этом году составляет 555,21 рубля.

Однако спецтариф установлен для производителей цемента, азотных удобрений, стройматериалов, бумаги и картона, шин и другой продукции и колеблется в районе 316−390 рублей за тысячу кубометров.

Входная цена российского газа для Беларуси в 2020 году составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Свою наценку устанавливают «Газпром трансгаз Беларусь» и энергоснабжающие организации. В итоге стоимость газа по факту получается больше, чем 127 долларов за тысячу кубометров, примерно около 150 долларов за тысячу кубометров. Вместе с тем стоит учитывать, что в Беларуси действует перекрестное субсидирование , в результате которого тепловая и электроэнергия для предприятий обходится дороже, чем для населения. Однако некоторые компании получили возможность платить за газ по спецтарифу. Это, как правило, те, которые реализуют инвестпроекты или имеют финансовые сложности . Государство таким образом оказывает им поддержку.