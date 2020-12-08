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Мясникович рассказал, какую сферу экономики пандемия обошла стороной

08.12.2020 16:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Реальный сектор экономики в странах ЕАЭС демонстрирует рост, рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, пишет БелТА.

Сегодня Мясникович встречался с и.о. президента Кыргызстана Талантом Мамытовым. На этой встрече обсудили и состояние экономики в условиях пандемии.

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"В меньшей степени негативные явления коснулись обрабатывающей промышленности, сельское хозяйство продемонстрировало прирост в целом по ЕАЭС на 2,5% в январе - октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Мясникович.

Мясникович во время встречи также отметил открытость комиссии к предложениям по укреплению интеграции в ЕАЭС. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана заявил о готовности страны к расширению внешних торгово-экономических связей союза.

На 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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Теги: Минск
 
 
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Сельское хозяйство в целом по ЕАЭС продемонстрировало прирост на 2,5 процента в первые десять месяцев года.
 
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