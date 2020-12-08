Изменения в системе выборов и налогообложения. Какие поправки в Конституцию предлагает Могилевщина

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области составили список предложений в Конституцию и план развития страны — он есть на сайте облисполкома . Сообщается, что предложения эти сформировали во время региональных дискуссий. В списке — как глобальные вопросы вроде отмены смертной казни, так и более локальные: например, разделение ответственности туроператоров и турагентов перед потребителем услуг. Рассказываем обо все по порядку.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Список предложений стал итогом дискуссий, которые проводили в Могилевской области в октябре после поручения Александра Лукашенко.

Что предложили для Конституции

на конституционном уровне закрепить информационный статус белорусского государства;

реализовать практически смешанную (мажоритарно-пропорциональную) избирательную систему;

ввести мораторий на применение смертной казни;

ввести институт уполномоченного по правам человека в Республике Беларусь.

О чиновниках и автономии регионов

усовершенствовать работу контрольно-надзорных органов Беларуси;

повысить самостоятельность районов, налоговую и бюджетную автономию;

избирать местные Советы депутатов на 5 лет;

реорганизовать сельсоветы в сельские администрации с выбором главы администрации путем голосования;

расширить полномочия местных Советов депутатов по вопросам социально-экономического развития, жизнеобеспечения регионов и земельным вопросам;

расширить полномочия и функции депутатов и органов территориального общественного самоуправления, предоставив им финансирование для решения под свою ответственность вопросов местного значения, право участвовать в работе сессий (президиумов) и вносить на рассмотрение Совета, его органов, исполкома и местных администраций предложения по вопросам местного значения;

упростить процедуру формирования органов территориального общественного самоуправления, предоставить депутату местного Совета депутатов право участвовать в формировании органов территориального общественного самоуправления в пределах своего избирательного округа.

Экономика, залог для «экономических преступников», меньше бюрократии

гарантировать право руководителей на разумный деловой риск;

исключить возможность заключения под стражу лиц до вынесения приговора за экономические преступления, активно использовать практику применения залога;

развить инструменты финансирования малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства, особое внимание уделить грантам;

предусмотреть возможность предоставления льгот для крупных и мелких организаций, объединенных в кооперационные цепочки и выпускающих инновационную, импортозамещающую, экспортоориентированную продукцию;

определить источник финансирования для организаций кластерного развития, которые будут вести на первом этапе работу по созданию и развитию кластеров;

сократить сроки принятия государственными органами различных решений (о выделении земельных участков, выдаче разрешений на строительство и др.);

внести корректировки в нормативные акты по вопросам исчисления размеров пенсии для руководителей субъектов хозяйствования;

внести изменения в систему оплаты за энергоносители, предоставив право, а не обязанность, предоплаты за них, а также рассмотреть вопрос прекращения действия системы перекрестного субсидирования;

определить в каждом районе производственные площадки и вкладывать средства республиканского бюджета в инженерную инфраструктуру. Продолжить работу по развитию свободных экономических зон.

Молодежь: армия, возраст, политика, гранты

с целью более качественного подбора аспирантов вузов, предоставить право второй отсрочки от службы в вооруженных силах для обучения в аспирантуре, магистратуре;

организовать взаимодействие вузов и организаций по написанию курсовых и дипломных проектов по актуальным вопросам субъектов хозяйствования;

создать самостоятельный республиканский орган госуправления, ответственный за осуществление государственной молодежной политики, который будет реализовать свои полномочия через подразделения в структуре местных исполнительных органов;

разработать и утвердить республиканскую программу «Молодежь Беларуси» на 2022−2025 годы;

установить порядок финансирования молодежных проектов и программ общественных объединений, зарегистрированных в Беларуси, посредством получения государственных грантов на конкурсной основе;

создать единый молодежный информационный портал в Беларуси;

рассмотреть вопрос об увеличении возраста молодых граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, и считать таковыми в возрасте от 16 до 35 лет;

ввести единый экзамен по завершению обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования, проводимый независимыми комиссиям, с целью распределения потоков учащихся для дальнейшего обучения в учреждениях профессионально-технического, среднего специального образования, профильных классах школ, гимназий, лицеев;

ввести единый госэкзамен в форме независимого ЦТ, объединив выпускные экзамены за курс средней школы и вступительные экзамены в высшие учебные заведения.

Социальная сфера

отвязать штатное расписание больниц от коечного фонда;

создать республиканскую интернет-платформу для общения родителей по наиболее актуальным и проблемным вопросам обучения и воспитания (с привлечением опытных и авторитетных экспертов: психологов, педагогов, медиков и иных субъектов профилактики);

расширить возможность оказания услуги сопровождаемого проживания или услуги ассистента предоставляются для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы с умственными нарушениями, предусмотрев различные формы сопровождения;

предусмотреть в законодательстве норму, позволяющую, исходя из интересов подопечного, органам опеки и попечительства заключать с опекунами, не являющимися родственниками, договоры об осуществлении опеки на возмездной основе;

проработать вопрос о создании республиканской общественной организации, деятельность которой была бы направлена на всемирную популяризацию идеи сохранности историко-культурного наследия республики, приобретение, реставрацию и использование объектов для публичного посещения, культурно-образовательных целей;

пересмотреть вопросы налогообложения в сфере работ по реконструкции и реставрации объектов историко-культурного наследия, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей страны;

предусмотреть отчисления от продажи билетов на культурно-зрелищные мероприятия для направления полученных средств на реконструкцию и реставрацию объектов историко-культурного наследия, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси;

разработать и внедрить новые социальные стандарты по обеспечению объектами инфраструктуры физической культуры и спорта (определение количества обязательных объектов в регионах: стадион, бассейн, игровой зал, спортивные площадки на дворовой территории, велодорожки);

разделить ответственность туристических операторов и туристических агентов перед потребителем услуг.