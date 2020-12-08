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Изменения в системе выборов и налогообложения. Какие поправки в Конституцию предлагает Могилевщина

08.12.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области составили список предложений в Конституцию и план развития страны — он есть на сайте облисполкома. Сообщается, что предложения эти сформировали во время региональных дискуссий. В списке — как глобальные вопросы вроде отмены смертной казни, так и более локальные: например, разделение ответственности туроператоров и турагентов перед потребителем услуг. Рассказываем обо все по порядку.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Список предложений стал итогом дискуссий, которые проводили в Могилевской области в октябре после поручения Александра Лукашенко.

Что предложили для Конституции

  • на конституционном уровне закрепить информационный статус белорусского государства;
  • реализовать практически смешанную (мажоритарно-пропорциональную) избирательную систему;
  • ввести мораторий на применение смертной казни;
  • ввести институт уполномоченного по правам человека в Республике Беларусь.

О чиновниках и автономии регионов

  • усовершенствовать работу контрольно-надзорных органов Беларуси;
  • повысить самостоятельность районов, налоговую и бюджетную автономию;
  • избирать местные Советы депутатов на 5 лет;
  • реорганизовать сельсоветы в сельские администрации с выбором главы администрации путем голосования;
  • расширить полномочия местных Советов депутатов по вопросам социально-экономического развития, жизнеобеспечения регионов и земельным вопросам;
  • расширить полномочия и функции депутатов и органов территориального общественного самоуправления, предоставив им финансирование для решения под свою ответственность вопросов местного значения, право участвовать в работе сессий (президиумов) и вносить на рассмотрение Совета, его органов, исполкома и местных администраций предложения по вопросам местного значения;
  • упростить процедуру формирования органов территориального общественного самоуправления, предоставить депутату местного Совета депутатов право участвовать в формировании органов территориального общественного самоуправления в пределах своего избирательного округа.

Экономика, залог для «экономических преступников», меньше бюрократии

  • гарантировать право руководителей на разумный деловой риск;
  • исключить возможность заключения под стражу лиц до вынесения приговора за экономические преступления, активно использовать практику применения залога;
  • развить инструменты финансирования малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства, особое внимание уделить грантам;
  • предусмотреть возможность предоставления льгот для крупных и мелких организаций, объединенных в кооперационные цепочки и выпускающих инновационную, импортозамещающую, экспортоориентированную продукцию;
  • определить источник финансирования для организаций кластерного развития, которые будут вести на первом этапе работу по созданию и развитию кластеров;
  • сократить сроки принятия государственными органами различных решений (о выделении земельных участков, выдаче разрешений на строительство и др.);
  • внести корректировки в нормативные акты по вопросам исчисления размеров пенсии для руководителей субъектов хозяйствования;
  • внести изменения в систему оплаты за энергоносители, предоставив право, а не обязанность, предоплаты за них, а также рассмотреть вопрос прекращения действия системы перекрестного субсидирования;
  • определить в каждом районе производственные площадки и вкладывать средства республиканского бюджета в инженерную инфраструктуру. Продолжить работу по развитию свободных экономических зон.

Молодежь: армия, возраст, политика, гранты

  • с целью более качественного подбора аспирантов вузов, предоставить право второй отсрочки от службы в вооруженных силах для обучения в аспирантуре, магистратуре;
  • организовать взаимодействие вузов и организаций по написанию курсовых и дипломных проектов по актуальным вопросам субъектов хозяйствования;
  • создать самостоятельный республиканский орган госуправления, ответственный за осуществление государственной молодежной политики, который будет реализовать свои полномочия через подразделения в структуре местных исполнительных органов;
  • разработать и утвердить республиканскую программу «Молодежь Беларуси» на 2022−2025 годы;
  • установить порядок финансирования молодежных проектов и программ общественных объединений, зарегистрированных в Беларуси, посредством получения государственных грантов на конкурсной основе;
  • создать единый молодежный информационный портал в Беларуси;
  • рассмотреть вопрос об увеличении возраста молодых граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, и считать таковыми в возрасте от 16 до 35 лет;
  • ввести единый экзамен по завершению обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования, проводимый независимыми комиссиям, с целью распределения потоков учащихся для дальнейшего обучения в учреждениях профессионально-технического, среднего специального образования, профильных классах школ, гимназий, лицеев;
  • ввести единый госэкзамен в форме независимого ЦТ, объединив выпускные экзамены за курс средней школы и вступительные экзамены в высшие учебные заведения.

Социальная сфера

  • отвязать штатное расписание больниц от коечного фонда;
  • создать республиканскую интернет-платформу для общения родителей по наиболее актуальным и проблемным вопросам обучения и воспитания (с привлечением опытных и авторитетных экспертов: психологов, педагогов, медиков и иных субъектов профилактики);
  • расширить возможность оказания услуги сопровождаемого проживания или услуги ассистента предоставляются для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы с умственными нарушениями, предусмотрев различные формы сопровождения;
  • предусмотреть в законодательстве норму, позволяющую, исходя из интересов подопечного, органам опеки и попечительства заключать с опекунами, не являющимися родственниками, договоры об осуществлении опеки на возмездной основе;
  • проработать вопрос о создании республиканской общественной организации, деятельность которой была бы направлена на всемирную популяризацию идеи сохранности историко-культурного наследия республики, приобретение, реставрацию и использование объектов для публичного посещения, культурно-образовательных целей;
  • пересмотреть вопросы налогообложения в сфере работ по реконструкции и реставрации объектов историко-культурного наследия, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей страны;
  • предусмотреть отчисления от продажи билетов на культурно-зрелищные мероприятия для направления полученных средств на реконструкцию и реставрацию объектов историко-культурного наследия, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси;
  • разработать и внедрить новые социальные стандарты по обеспечению объектами инфраструктуры физической культуры и спорта (определение количества обязательных объектов в регионах: стадион, бассейн, игровой зал, спортивные площадки на дворовой территории, велодорожки);
  • разделить ответственность туристических операторов и туристических агентов перед потребителем услуг.

 
 
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Есть предложения не арестовывать «экономических преступников», сделать регионы более автономными, давать вторую отсрочку от армии аспирантам.
 
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