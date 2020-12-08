Лукашенко заявил, что часть его полномочий надо передать Всебелорусскому собранию. Хорошая идея?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. При этом он предложил передать собранию некоторые обязанности от президента. Но почему их нельзя передать правительству и парламенту?



Всебелорусское народное собрание, 2016 год. Фото: пресс-служба Президента

— Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, — заявил Лукашенко.

«Суть игры Лукашенко в том, чтобы занимать и президентский пост, и пост главы Президиума Всебелорусского собрания»

Директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев считает, что Лукашенко разыграет следующий сценарий: Всебелорусское народное собрание (аналог съезда КПСС) прописывается в Конституции как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики, а его Президиум (аналог Политбюро ЦК КПСС) — как руководящий государственный орган в период между съездами. Тогда Лукашенко, соответственно, становится главой Президиума.

— Все это несет большие риски для демократии и законности в Беларуси по той простой причине, что Лукашенко тем самым получает еще один бесконтрольный конституционный статус. К тому же Всебелорусскому собранию могут дать право внесения изменений в Конституцию в обход референдума, и тогда в любой момент (вне)очередной «съезд КПСС» сможет принимать любые беспредельные правки в основной закон, — написал Елисеев у себя в Facebook .

Суть всей этой игры Лукашенко в том, считает эксперт, чтобы при хорошем варианте он продолжил занимать и президентский пост, и пост главы Президиума Всебелорусского собрания, а при плохом — формально передать президентскую должность с усеченными полномочиями человеку своей команды (например, тому же премьер-министру Головченко) с сохранением за собой нового влиятельного конституционного статуса.

— Плохой вариант будет задействован в случае сильного давления Кремля или нового витка оппозиционной мобилизации, с тем чтобы всех надурить и якобы уйти, но остаться. Всю эту имитацию демократических преобразований целиком поддерживает деятель Воскресенский, — отмечает Елисеев.

«Будет раз в пять лет черпать легитимность из дружного голосования специально отобранных представителей народа»

Политолог Юрий Чаусов считает, что идея Лукашенко состоит не в том, чтобы возглавить Всебелорусское народное собрание, а в том, чтобы просто более фиктивному органу, который реже собирается и более контролируемый дать более «существенные полномочия».

— Это собрание будет заменять в системе власти народ — потому что на выборах народ может всякие неприятные штуки выкидывать, там же процесс все равно в конце концов упирается в то что в кабине для голосования люди ставят крестик. А тут — никакой демократии, кроме прямой.

— То есть выборы можно отменять?

— Ну, выбирать президента Всенародным собранием, членов которого сам президент и определяет — вполне себе годный вариант. Тут можно разное предполагать, но суть в том, чтобы изменить Конституцию так, что бы она поменьше мешала — в этом направлении, как мне кажется движется мысль тех кто профессионально угадывает желания султана, то есть режим переходит в султанизм, — объясняет Чаусов.

Султанизм — это политический режим неограниченной личной власти в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки (Гаити, Ирак, Заир, Филиппины). Признаки султанизма: 1. В султанистском режиме личное тесно переплетается с общественным, просматривается сильная тенденция к семейной династической власти и преемственности. Султаны по своему усмотрению казнят или милуют, приближают или отстраняют от себя подчиненных. Все индивиды, их группы или институты в любой момент могут стать объектами непредсказуемого деспотического вмешательства. 2. Нет различий между государственной службой и служением правителю, успехи должностных лиц зависят личных отношений с султаном. 3. Отсутствует сколь-нибудь рациональная идеология, а султан абсолютно свободен в своих действиях и не ограничен ни законом, ни моралью, ни традицией. 4. Нет и не может быть места для оппозиции или плюрализма. Отличие от тоталитаризма — отсутствие государственной идеологии и жесткое ограничение участия населения в политике. Отличие от авторитаризма — султанизм не признает политических институтов и структур со своими функциями и полномочиями.

— В такой системе власть личного охранника диктатора больше, чем у руководителя спецслужб, но в Беларуси записать это формально — смелости не хватит, поэтому надо изменить Конституцию так, чтобы она меньше мешала реальному политическому процессу. В том числе наделяя «полномочиями» орган, который этими полномочиями пользоваться не в состоянии, — говорит Чаусов.

Какое место определил себе в Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко с юридической точки зрения политолог предположить не берется.

— Юридически это и не столь важно, а реально он может быть выступающим от имени народа перед народом. Ну то есть как раньше: есть народ — и есть его жрец, носитель этой народной легитимности. Нынче «народная любовь» сломалась — ну вот Лукашенко и хочет заменить народ этим эрзацем. Будет раз в пять лет черпать легитимность из дружного голосования специально отобранных представителей народа. Инакомыслие там будут Воскресенский с Гайдукевичем изображать, но уже без ненужной волокиты с выборами, ЦИКом и всякими этими надоедливыми наблюдателями, — считает Юрий Чаусов.

Вероятно, одно из весомых полномочий, которое передадут Всебелорусскому народному собранию от парламента — возможность объявить импичмент президенту.