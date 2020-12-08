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Лукашенко заявил, что часть его полномочий надо передать Всебелорусскому собранию. Хорошая идея?
08.12.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. При этом он предложил передать собранию некоторые обязанности от президента. Но почему их нельзя передать правительству и парламенту?
— Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, —
«Суть игры Лукашенко в том, чтобы занимать и президентский пост, и пост главы Президиума Всебелорусского собрания»
Директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев считает, что Лукашенко разыграет следующий сценарий: Всебелорусское народное собрание (аналог съезда КПСС) прописывается в Конституции как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики, а его Президиум (аналог Политбюро ЦК КПСС) — как руководящий государственный орган в период между съездами. Тогда Лукашенко, соответственно, становится главой Президиума.
— Все это несет большие риски для демократии и законности в Беларуси по той простой причине, что Лукашенко тем самым получает еще один бесконтрольный конституционный статус. К тому же Всебелорусскому собранию могут дать право внесения изменений в Конституцию в обход референдума, и тогда в любой момент (вне)очередной «съезд КПСС» сможет принимать любые беспредельные правки в основной закон, — написал Елисеев у себя в
Суть всей этой игры Лукашенко в том, считает эксперт, чтобы при хорошем варианте он продолжил занимать и президентский пост, и пост главы Президиума Всебелорусского собрания, а при плохом — формально передать президентскую должность с усеченными полномочиями человеку своей команды (например, тому же премьер-министру Головченко) с сохранением за собой нового влиятельного конституционного статуса.
— Плохой вариант будет задействован в случае сильного давления Кремля или нового витка оппозиционной мобилизации, с тем чтобы всех надурить и якобы уйти, но остаться. Всю эту имитацию демократических преобразований целиком поддерживает деятель Воскресенский, — отмечает Елисеев.
«Будет раз в пять лет черпать легитимность из дружного голосования специально отобранных представителей народа»
Политолог Юрий Чаусов считает, что идея Лукашенко состоит не в том, чтобы возглавить Всебелорусское народное собрание, а в том, чтобы просто более фиктивному органу, который реже собирается и более контролируемый дать более «существенные полномочия».
— Это собрание будет заменять в системе власти народ — потому что на выборах народ может всякие неприятные штуки выкидывать, там же процесс все равно в конце концов упирается в то что в кабине для голосования люди ставят крестик. А тут — никакой демократии, кроме прямой.
— То есть выборы можно отменять?
— Ну, выбирать президента Всенародным собранием, членов которого сам президент и определяет — вполне себе годный вариант. Тут можно разное предполагать, но суть в том, чтобы изменить Конституцию так, что бы она поменьше мешала — в этом направлении, как мне кажется движется мысль тех кто профессионально угадывает желания султана, то есть режим переходит в султанизм, — объясняет Чаусов.
— В такой системе власть личного охранника диктатора больше, чем у руководителя спецслужб, но в Беларуси записать это формально — смелости не хватит, поэтому надо изменить Конституцию так, чтобы она меньше мешала реальному политическому процессу. В том числе наделяя «полномочиями» орган, который этими полномочиями пользоваться не в состоянии, — говорит Чаусов.
Какое место определил себе в Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко с юридической точки зрения политолог предположить не берется.
— Юридически это и не столь важно, а реально он может быть выступающим от имени народа перед народом. Ну то есть как раньше: есть народ — и есть его жрец, носитель этой народной легитимности. Нынче «народная любовь» сломалась — ну вот Лукашенко и хочет заменить народ этим эрзацем. Будет раз в пять лет черпать легитимность из дружного голосования специально отобранных представителей народа. Инакомыслие там будут Воскресенский с Гайдукевичем изображать, но уже без ненужной волокиты с выборами, ЦИКом и всякими этими надоедливыми наблюдателями, — считает Юрий Чаусов.
Вероятно, одно из весомых полномочий, которое передадут Всебелорусскому народному собранию от парламента — возможность объявить импичмент президенту.
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Лукашенко считает, что некоторые обязанности президента не годно передавать правительству и парламенту. Некоторые эксперты считают, что суть игры Лукашенко в том,...
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