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В Минске умер экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, многолетний замдиректора МАЗа Евгений Селивончик

08.12.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на 83-м году жизни после тяжелой болезни умер экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, заместитель генерального директора Минского автозавода в 90-ые, Евгений Селивончик, рассказали TUT.BY в БНПА.


Евгений Селивончик. Фото из личного архива

— Белорусская научно-промышленная ассоциация выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти Селивончика Евгения Степановича.
Евгений Степанович — авторитетный и уважаемый в стране человек, талантливый руководитель, который много лет проработал заместителем генерального директора ПО «БелавтоМАЗ», — отметили в Ассоциации.

РОО «БНПА» признательна ему за весомый вклад, который он внес в становление и развитие Ассоциации, являясь ее членом и руководителем общественного Совета по ведению бизнеса и развитию ВЭС с зарубежными партнерами с 1991 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на 83-м году жизни после тяжелой болезни умер экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, заместитель генерального директора Минского автозавода в 90-ые,...
 
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