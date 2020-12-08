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В Минске умер экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, многолетний замдиректора МАЗа Евгений Селивончик
08.12.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на 83-м году жизни после тяжелой болезни умер экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, заместитель генерального директора Минского автозавода в 90-ые, Евгений Селивончик, рассказали TUT.BY в БНПА.
— Белорусская научно-промышленная ассоциация выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти Селивончика Евгения Степановича.
РОО «БНПА» признательна ему за весомый вклад, который он внес в становление и развитие Ассоциации, являясь ее членом и руководителем общественного Совета по ведению бизнеса и развитию ВЭС с зарубежными партнерами с 1991 года.
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В Минске умер экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, многолетний замдиректора МАЗа Евгений Селивончик
В Минске на 83-м году жизни после тяжелой болезни умер экс-депутат Верховного совета 12-го созыва, заместитель генерального директора Минского автозавода в 90-ые,...
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