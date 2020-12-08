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Батальоны просят огня. Даже самые миролюбивые противники власти начинают топить за санкции. Мнение
08.12.2020 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Противники революций, санкций, люстрации и других крайностей и жестокостей держались долго, но нервы, похоже, начинают сдавать. Мы, белорусы, — все-таки до невозможности мирные люди. Но потом случается «невозможность» — задержание очередного коллеги, члена семьи или незнакомой пенсионерки самого нежного вида; реальные сроки за «циничное „Не забудем“» или сорванную балаклаву; сутки за БЧБ-флаг на собственном балконе; дикие высказывания вырванной из небытия бравой пропаганды в стиле совка в расцвете, и всё, заряжай, да калибром покрупнее.
Еще в августе-сентябре казалось, что белорусы свои внутренние проблемы должны решить а) сами, без третьих стран, б) без нанесения фатальных травм экономике. Но где там. Бесконечные звонки Путину под прикрытием риторики о коварных поляках и литовцах перечеркнули первый пункт. А пока эксперты пытались сбить давление на банки, откуда народ взялся выносить деньги (тут можно пенять на любые телеграм-каналы, но белорус после трех обвальных девальваций в любой непонятной ситуации спешит выносить деньги — родовая травма у нас такая), власти сами подлили в огонь керосина
Дальше больше. О деле нашей коллеги, Катерины Борисевич, мы уже много писали и будем продолжать вне зависимости от силы давления на нас: обращение к врачу за комментарием и подтверждением распространяемой в сети информации приравнено к совершению преступления, и это
В условиях правового дефолта возможно всё. То есть абсолютно. Вседозволеность в сочетании с безнаказанностью. Прослушивание телефонов журналистов с использованием записей бытовых разговоров для придания веса очередному пасквилю на БТ? Легко! Обыски, изъятие техники? Пожалуйста! А если после инцидента во дворе с участием приближенных к власти погиб молодой парень, что надо сделать? Правильно, «единственно достойное реагирование — меньше шума вокруг этого». Экс-глава МВД и помощник президента Юрий Караев
Но общество напряжено, и игнорировать это, пытаясь заиграть тему фальшивым диалогом или конспирологическим абсурдом, вроде
Доказательством деятельности вражеской мировой закулисы, предъявленным Натальей Кочановой студентам, становится «завещание» шефа ЦРУ в 1953—1961 годах Аллена Даллеса («Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить»). И это — не просто проходной документ, а домашняя заготовка. Рассчитана она, видимо, на то, что аудиторию забанили в гугле: там первой ссылкой будет про сомнительное происхождение плана и отсутствие англоязычного оригинала. И про чудесное почти дословное совпадение текста «документа» с цитатой из второй части «Вечного зова» Анатолия Иванова. («Мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!)
То есть право не работает, логика тоже. А насилие — работает, и репрессивная машина набирает обороты. Штрафы, сутки, уголовка, приговоры с реальными сроками за надписи на тротуаре (на этом месте европейские протестующие рыдают и идут писать благодарности своим полицейским и судьям). «Космонавты» во дворе, «космонавты» в подъезде, твой выход из дома в воскресенье — попытка провокации.
Загнанному в угол, чем утешиться? Так почему бы не санкции?! Сперва робкие, персональные, и не санкции, а так, неудобства. Дальше больше. И вот на горизонте
А потом пригрозить нанести «ощутимый урон европейскому бизнесу». Знаете как? Отказом от продуктов (
Впрочем, европейская бюрократическая машина разгоняется медленно, и очередной «привет» пока
«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК. — Прим. TUT.BY) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях… Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше!» —
Больно будет всем, но выбор тут простой: или больно, или стыдно. Стыдно перед теми, кто погиб, кто подвергся насилию, кто оказался в тюрьме ни за что и рискует провести там слишком много времени
Но обидчивая риторика белорусской стороны не впечатлит европейцев. А проблем бизнесу наделает — море (не верите — спросите у
Так что пусть будут санкции. Лучше погибнуть под огнем, чем свои расстреляют. Только
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Но обидчивая риторика белорусской стороны не впечатлит европейцев. А проблем бизнесу наделает - море. Причем не только «прикорытному», но и вполне обыкновенному....
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