Батальоны просят огня. Даже самые миролюбивые противники власти начинают топить за санкции. Мнение

Источник материала: Tut.by

Противники революций, санкций, люстрации и других крайностей и жестокостей держались долго, но нервы, похоже, начинают сдавать. Мы, белорусы, — все-таки до невозможности мирные люди. Но потом случается «невозможность» — задержание очередного коллеги, члена семьи или незнакомой пенсионерки самого нежного вида; реальные сроки за «циничное „Не забудем“» или сорванную балаклаву; сутки за БЧБ-флаг на собственном балконе; дикие высказывания вырванной из небытия бравой пропаганды в стиле совка в расцвете, и всё, заряжай, да калибром покрупнее.

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

Еще в августе-сентябре казалось, что белорусы свои внутренние проблемы должны решить а) сами, без третьих стран, б) без нанесения фатальных травм экономике. Но где там. Бесконечные звонки Путину под прикрытием риторики о коварных поляках и литовцах перечеркнули первый пункт. А пока эксперты пытались сбить давление на банки, откуда народ взялся выносить деньги (тут можно пенять на любые телеграм-каналы, но белорус после трех обвальных девальваций в любой непонятной ситуации спешит выносить деньги — родовая травма у нас такая), власти сами подлили в огонь керосина блокировкой счетов получателей помощи от фондов.

Дальше больше. О деле нашей коллеги, Катерины Борисевич, мы уже много писали и будем продолжать вне зависимости от силы давления на нас: обращение к врачу за комментарием и подтверждением распространяемой в сети информации приравнено к совершению преступления, и это ставит под угрозу работу всей прессы . Раз упоминание о том, что погибший Роман Бондаренко был трезв способствовало «повышению напряженности в обществе, созданию атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждению граждан к агрессии и противоправным действиям», на этом можно не останавливаться. Почему бы не приравнять написание колонок на общественно-политические темы к терроризму? Или вандализму? Или чему угодно, караемому по всей строгости?

В условиях правового дефолта возможно всё. То есть абсолютно. Вседозволеность в сочетании с безнаказанностью. Прослушивание телефонов журналистов с использованием записей бытовых разговоров для придания веса очередному пасквилю на БТ? Легко! Обыски, изъятие техники? Пожалуйста! А если после инцидента во дворе с участием приближенных к власти погиб молодой парень, что надо сделать? Правильно, «единственно достойное реагирование — меньше шума вокруг этого». Экс-глава МВД и помощник президента Юрий Караев уверен , что «главным здесь является упокоение души человека». Уголовное дело? Расследование? С чего вдруг? Если бы не врачи и журналисты, быть бы Роману «пьяным дебоширом» , пострадавшим в препирательствах с «неравнодушными гражданами». Зато никакой «напряженности в обществе».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Но общество напряжено, и игнорировать это, пытаясь заиграть тему фальшивым диалогом или конспирологическим абсурдом, вроде фейкового «плана Даллеса», получается все хуже: нестыковки прут во все стороны, верить в заявления властей становится все сложнее даже последовательным сторонникам стабильности.

Доказательством деятельности вражеской мировой закулисы, предъявленным Натальей Кочановой студентам, становится «завещание» шефа ЦРУ в 1953—1961 годах Аллена Даллеса («Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить»). И это — не просто проходной документ, а домашняя заготовка. Рассчитана она, видимо, на то, что аудиторию забанили в гугле: там первой ссылкой будет про сомнительное происхождение плана и отсутствие англоязычного оригинала. И про чудесное почти дословное совпадение текста «документа» с цитатой из второй части «Вечного зова» Анатолия Иванова. («Мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!)

То есть право не работает, логика тоже. А насилие — работает, и репрессивная машина набирает обороты. Штрафы, сутки, уголовка, приговоры с реальными сроками за надписи на тротуаре (на этом месте европейские протестующие рыдают и идут писать благодарности своим полицейским и судьям). «Космонавты» во дворе, «космонавты» в подъезде, твой выход из дома в воскресенье — попытка провокации.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Загнанному в угол, чем утешиться? Так почему бы не санкции?! Сперва робкие, персональные, и не санкции, а так, неудобства. Дальше больше. И вот на горизонте серьезный пакет, грозящий всем крупным бизнесам страны, важнейшим для экономики, в частности для бюджета, секторам. Но с политзаключенными мы не расстанемся, расследования насилия не будет. Лучше бабахнуть по врагу во всю свою идеологическую мощь: «Мы уже на собственной шкуре познали эти гибридные методы, идеологические наследники коллаборантов готовят очередной наступательный этап. Союзники мобилизованы. Именуйте эту акцию, господин Боррель, «Зимнее волшебство», по аналогии с названием карательной операции на территории Беларуси в 1943-м, в которой принимали участие литовские, латышские и украинские полицейские батальоны. Будет логично».

А потом пригрозить нанести «ощутимый урон европейскому бизнесу». Знаете как? Отказом от продуктов ( «от сыров и виски до красок» ), прекращением поставок нефтепродуктов в Украину («Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит»), переориентации грузов с прибалтийских портов на российские («конечно, это потребует времени и будет менее выгодным для нас, но потери для них окажутся куда более ощутимыми»). «Кроме того, вы же знаете решительность нашего Президента. Если экономические санкции против Беларуси будут существенными, он может дать команду, например, перекрыть нефтепровод и газопровод в канун зимы». Кажется, мы пока не готовы только назло Вильнюсу взорвать АЭС, остальное — вполне.

Впрочем, европейская бюрократическая машина разгоняется медленно, и очередной «привет» пока прилетел от Международного олимпийского комитета , запретившему всем членам исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпиаду.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК. — Прим. TUT.BY) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях… Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше!» — заявил Александр Лукашенко , который, кстати, посетил за свои 26 лет при власти три Олимпиады — в 1998, 2008-м и 2014 годах. Хорошо, что Мининформ пока не выносит предупреждения «за недостоверную информацию» частным лицам.

Больно будет всем, но выбор тут простой: или больно, или стыдно. Стыдно перед теми, кто погиб, кто подвергся насилию, кто оказался в тюрьме ни за что и рискует провести там слишком много времени

Но обидчивая риторика белорусской стороны не впечатлит европейцев. А проблем бизнесу наделает — море (не верите — спросите у Вексельберга или наших Пефтиева и Чижа). Причем не только «прикорытному», но и вполне обыкновенному, а также ударит по их работникам, потребителям и в итоге по всем белорусам. Больно будет всем, но выбор тут простой: или больно, или стыдно. Стыдно перед теми, кто погиб, кто подвергся насилию, кто оказался в тюрьме ни за что и рискует провести там слишком много времени. Времени, которое так нужно и этим людям, и их семьям, и нашей стране.

Так что пусть будут санкции. Лучше погибнуть под огнем, чем свои расстреляют. Только SWIFT пока не отключайте: нельзя все ломать, надо на чем-то сидеть.

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