ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Промышленные и социальные проекты Беларуськалия

08.12.2020 21:53 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Промышленный гигант Минской области - Беларуськалий - с начала года выпустил рекордный объем калийных удобрений. Это более 11 100 000 тон продукции. 90 % удобрений экспортируют, а сегодня это 110 стран. Одновременно холдинг развивает и социальные проекты. За последних четыре года жилье получили более тысячи семей сотрудников Беларуськалия. В скором времени и еще одно новоселье - в Солигорске. Одновременно жильем будут обеспечены и работники новейшего горно-обогатительного комбината в Петрикове. Это самый масштабный инвестиционный проект Беларуськалия. Кстати, инвестиции в новый комбинат Беларуськалия на юге страны превысили миллиард рублей. Новое предприятие начнет выпускать продукцию в следующем году. На старте это будет полтора миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Промышленный гигант Минской области - Беларуськалий - с начала года выпустил рекордный объем калийных удобрений. Это более 11 100 000 тон продукции. 90 % удобрений...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Для агрохолдинга экс-руководства Кыргызстана установлен спецтариф на газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика