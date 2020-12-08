Российский ритейлер «Вкусвилл» решил прощупать почву в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Российская розничная сеть «Вкусвилл» договорилась о поставках продуктов под собственными торговыми марками (СТМ) в Беларусь с местными ритейлерами. Такое партнерство позволит компании найти новый рынок сбыта практически без инвестиций, пишет газета « Коммерсантъ ».



Фото: vkusvill.ru

«Вкусвилл» договорился о поставках в Беларусь своих товаров с сервисом экспресс-доставки «Бегу» и ГК «Галерея вкуса». Пока речь идет о поставках 50 товарных позиций, включая вафли на кокосовом масле, миндальное молоко без сахара, кокосовые чипсы, мюсли.

Работая через партнерские сети, «Вкусвилл» апробирует новый рынок и адаптирует логистику под него при минимальных инвестициях, объясняет стратегию сети руководитель направления «Управление логистикой» IT-компании «Крок» Анастасия Гончарова. По такому же сценарию ритейлер пытается продавать продукты СТМ в Казахстане через местную сеть аптек Europharma.

Для полноценного выхода в Беларусь компании придется запустить собственный распределительный центр и одномоментно открыть как минимум 20 магазинов, считает консультант Jos DeVries The Retail Company Ирина Болотова. Сейчас, по ее словам, такой проект при политической нестабильности несколько рискован. К тому же, добавляет эксперт, вряд ли «Вкусвилл» сможет заинтересовать местных потребителей своей скоропортящейся продукцией, так как внутри Беларуси производится обширная линейка таких товаров.

Представитель сети «Вкусвилл» сообщил, что пока компания не изучала вопрос полноценной экспансии в Беларусь.

«Вкусвилл» управляет свыше 1,2 тыс. магазинов в России. Согласно ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фонду Baring Vostok, 1,79% напрямую владеет основатель сети Андрей Кривенко. Оставшимися долями он владеет через ООО «Проект „Избенка“» и АО «Эволюционная цель». По оценкам Infoline, оборот «Вкусвилла» в 2019 году превысил 80 млрд российских рублей.