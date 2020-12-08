Птичий грипп: Беларусь ограничила поставки птицы из четырех стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Великобритании, Франции, Польши и Украины, сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в этих странах регистрируются новые случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим с 11 декабря Беларусь запрещает ввозить из британских графств Норт-Йоркшир и Лестершир, французского региона Новая Аквитания, польских воеводств Мазовецкое и Поморское, а также Николаевской области Украины живую птицу, инкубационные и пищевые яйца, мясо птицы, яичный порошок, меланжу, альбумин и другую продукцию.

Выданные ранее разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов временно приостанавливаются. Департамент информирует о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.

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