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Птичий грипп: Беларусь ограничила поставки птицы из четырех стран

09.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Великобритании, Франции, Польши и Украины, сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

© Sputnik / Кирилл Брага
Беларусь частично ограничивает ввоз птицы из России и Казахстана

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в этих странах регистрируются новые случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим с 11 декабря Беларусь запрещает ввозить из британских графств Норт-Йоркшир и Лестершир, французского региона Новая Аквитания, польских воеводств Мазовецкое и Поморское, а также Николаевской области Украины живую птицу, инкубационные и пищевые яйца, мясо птицы, яичный порошок, меланжу, альбумин и другую продукцию.

Выданные ранее разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов временно приостанавливаются. Департамент информирует о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.

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Теги: Минск
 
 
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Ограничения касаются живой птицы, яиц, мяса птицы, яичного порошка, меланжи, альбумина, пуха и пера, пернатой дичи.
 
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