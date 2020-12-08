|
Птичий грипп: Беларусь ограничила поставки птицы из четырех стран
09.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Великобритании, Франции, Польши и Украины, сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
© Sputnik / Кирилл Брага
По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в этих странах регистрируются новые случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
В связи с этим с 11 декабря Беларусь запрещает ввозить из британских графств Норт-Йоркшир и Лестершир, французского региона Новая Аквитания, польских воеводств Мазовецкое и Поморское, а также Николаевской области Украины живую птицу, инкубационные и пищевые яйца, мясо птицы, яичный порошок, меланжу, альбумин и другую продукцию.
Выданные ранее разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов временно приостанавливаются. Департамент информирует о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения касаются живой птицы, яиц, мяса птицы, яичного порошка, меланжи, альбумина, пуха и пера, пернатой дичи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)