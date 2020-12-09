В ЖК «Гранд Хаус» возводят финальные секции. Показываем, как выглядят готовые и строящиеся квартиры

Коммерческие площади в готовых секциях уже в основном обустроены. Прямо в доме открыты салоны мебели и плитки, кофейня, кондитерская, медицинский центр, магазинчики бытовой химии и натуральных продуктов, аптека и офис застройщика. Инфраструктура уже получилась богатая, а после запуска всего комплекса объем коммерческой части потянет на небольшой торговый центр, что удобно для жителей новостройки.

Места в подземном паркинге от $8300 и в рассрочку на 3 года

Под территорией жилого комплекса размещается двухуровневый охраняемый паркинг. Заезд и выезд круглосуточный, по картам доступа. Спуститься в паркинг можно на лифте. Стоимость машиноместа зависит от его площади и расположения. Цены – от $8300 в эквиваленте, доступна рассрочка на 3 года с первоначальным платежом 10%. Для покупателей трехкомнатных квартир площадью от 90 кв.м есть специальное предложение “Комфорт” – в стоимость квартиры уже включено машиноместо на минус 2-м уровне со значительной скидкой. Такая покупка обходится дешевле, чем приобретение квартиры и машиноместа по отдельности.