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В ЖК «Гранд Хаус» возводят финальные секции. Показываем, как выглядят готовые и строящиеся квартиры
09.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство ЖК «Гранд Хаус» вышло на финишную прямую. Сейчас застройщик возводит последние секции комплекса, а уже через год масштабный проект у станции метро «Грушевка» будет завершен. Realt.byпобывал на стройке, посмотрел как идет процесс, а также, какие готовые и строящиеся
О жилом комплексе
Масштаб проекта можно ощутить уже сегодня – периметр застройки сформирован, а каркас последней секции практически готов. По проекту крайний подъезд (у парка) будет состоять из 12 этажей, угловой - из 25. Это финальные объекты строительства. Новостройки поднимутся вверх еще на несколько уровней, и на этом - все. Уплотняться комплекс больше не будет.
Магазины, кофейня и медицинский центр прямо в доме
Во всем комплексе нижние уровни новых секций отданы под коммерческие цели. Из интересных решений – в новых секциях будет проходная галерея с панорамным остеклением витрин. Каждое помещение будет иметь отдельный вход с улицы, для людей с ограниченными возможностями будет обустроен специальный лифт для подъема на второй уровень. Коммерческие площади IIочереди строительства планируется сдать в течение 6 месяцев.
Коммерческие площади в готовых секциях уже в основном обустроены. Прямо в доме открыты салоны мебели и плитки, кофейня, кондитерская, медицинский центр, магазинчики бытовой химии и натуральных продуктов, аптека и офис застройщика. Инфраструктура уже получилась богатая, а после запуска всего комплекса объем коммерческой части потянет на небольшой торговый центр, что удобно для жителей новостройки.
Места в подземном паркинге от $8300 и в рассрочку на 3 года
Под территорией жилого комплекса размещается двухуровневый охраняемый паркинг. Заезд и выезд круглосуточный, по картам доступа. Спуститься в паркинг можно на лифте. Стоимость машиноместа зависит от его площади и расположения. Цены – от $8300 в эквиваленте, доступна рассрочка на 3 года с первоначальным платежом 10%. Для покупателей трехкомнатных квартир площадью от 90 кв.м есть специальное предложение “Комфорт” – в стоимость квартиры уже включено машиноместо на минус 2-м уровне со значительной скидкой. Такая покупка обходится дешевле, чем приобретение квартиры и машиноместа по отдельности.
Цены на квартиры
Квартиры в ЖК «Гранд Хаус» продаются на разных стадиях строительства, в наличии есть несколько готовых вариантов. Не так давно мы были в гостях у хозяйки квартиры в уже построенной секции и рассказывали,
Сегодня в уже построенных секциях остались вакантными всего несколько квартир – это несколько двухуровневых пентхаусов и одна «евродвушка». Цены больших квартир площадью около 137 квадратных метров стартуют от $1150 (по курсу Нацбанка на день подписания договора) за "квадрат".
Чуть больше выбор квартир в строящихся секциях 1-3 жилого комплекса. Новостройка на финальной стадии строительства, сдача запланирована на II квартал 2021 года. Квартиры уже построены, застройщику осталось лишь реализовать входные группы, коммерческие помещения, отделку в подъездах и благоустройство придомовой территории. В течение 6 месяцев все это планируется сдать.
Сами же квартиры уже готовы к приемке, а более 80% жилых помещений продано. В наличии остались двухкомнатные квартиры евроформата площадью 48 квадратных метров и трехкомнатные квартиры площадью около 90 «квадратов». «Евродвушки» доступны по цене $1350 за кв.м, цена «трешек» – $1100 за «квадрат» (возможна рассрочка на 5 лет). Большую квартиру можно приобрести вместе с машиноместом, цена “квадрата” на предложение “Комфорт” – $1160 (доступна рассрочка на 3 года). В помещениях уже выполнена черновая отделка, установлены стеклопакеты, розетки и радиаторы.
Здесь на сегодня самый большой выбор квартир. В наличии есть и небольшие студии по 30 «квадратов», классические однокомнатные квартиры площадью 40 квадратных метров и трехкомнатные квартиры по 90-93 кв.м. В последних секциях застройщик учел пожелания покупателей, усовершенствовав планировки – ширина комнат составляет в среднем 3 метра, в результате в квартирах практически нет комнат-«пеналов», в некоторых квартирах имеются окна в пол.
Что касается цен, то купить квартиру (площадью 44 квадратных метра) с окнами в пол можно за $1360 за кв.м, на такой вариант рассрочка доступна до окончания строительства. Большие квартиры доступны в рассрочку на 5 лет, на них также действует предложение «Комфорт» (машиноместо, включенное в стоимость квартиры).
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Строительство ЖК «Гранд Хаус» вышло на финишную прямую. Сейчас застройщик возводит последние секции комплекса, а уже через год масштабный проект у станции метро...
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