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От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
09.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На торги выставили участки в деревнях Загорье, Старина и Подыгрушье Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. Аукцион назначен на
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Участок №42 находится в центре деревни Загорье, рядом преимущественно жилые дома, некоторые соседи строятся. Площадь земельного надела – 14,91 сотки, есть возможность подключиться к электричеству и водоснабжению. Участок угловой, хорошей прямоугольной формы, слегка заросший кустарником и молодыми деревьями. Доехать до участка можно как на личном автомобиле (примерно 30 километров от МКАД), так и на общественном транспорте – прямо в деревне есть железнодорожная станция «Загорье».
Участок №109 выделен на окраине деревни, в квартале новой коттеджной застройки. Вокруг земельного надела лес и всего несколько соседей, некоторые из них строятся. Площадка ровная, ранее не осваивалась. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть все необходимое – газ, вода и электричество. Отметим, что всего в 3 километрах от участка находится взлетная полоса Национального аэропорта «Минск». Есть риск, что при взлете и посадке самолетов, на участке будет шумно. Площадь земельного надела – почти 12 соток, стартовая цена – 15 тыс. рублей.
С 10 тыс. рублей начнутся торги за участок №5 в деревне Подыгрушье, что находится в 25 километрах от МКАД. Это самый дешевый лот предстоящего аукциона, однако и по характеристикам он несколько уступает другим участкам – по данным организаторов торгов здесь нет возможности подключиться к инженерным сетям. В остальном участок неплохой. Площадь земельного надела 11,40 сотки, находится он на пустыре во второй линии от улицы. Территория ровная, удобная для строительства, рядом находятся жилые дома. К слову, отсюда относительно недалеко до железнодорожной станции «Загорье» — 1,5 километра пешком.
Общая площадь участка — 11,40 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 10 тыс.;
Координаты участка: 54.011862, 27.991218;
Расстояние до МКАД: 25 км.
Прием документов на участие в торгах начинается 28 декабря 2020 года. Аукцион состоится 27 января 2021 года в 11-00 в кабинете председателя Заболотского сельисполкома (аг. Заболотье, ул. Купрейчика, 1А).
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От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
На торги выставили участки в деревнях Загорье, Старина и Подыгрушье Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. Аукцион назначен на 27 января. В...
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