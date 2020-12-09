От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта

С 10 тыс. рублей начнутся торги за участок №5 в деревне Подыгрушье, что находится в 25 километрах от МКАД. Это самый дешевый лот предстоящего аукциона, однако и по характеристикам он несколько уступает другим участкам – по данным организаторов торгов здесь нет возможности подключиться к инженерным сетям. В остальном участок неплохой. Площадь земельного надела 11,40 сотки, находится он на пустыре во второй линии от улицы. Территория ровная, удобная для строительства, рядом находятся жилые дома. К слову, отсюда относительно недалеко до железнодорожной станции «Загорье» — 1,5 километра пешком.