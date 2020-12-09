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От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта

09.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На торги выставили участки в деревнях Загорье, Старина и Подыгрушье Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. Аукцион назначен на 27 января. В обзоре – актуальная информация и фото по каждому из лотов.

Всеучасткинакарте

Дер. Загорье, объект №42/2018 (Лот №1)

От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта

Участок №42 находится в центре деревни Загорье, рядом преимущественно жилые дома, некоторые соседи строятся. Площадь земельного надела – 14,91 сотки, есть возможность подключиться к электричеству и водоснабжению. Участок угловой, хорошей прямоугольной формы, слегка заросший кустарником и молодыми деревьями. Доехать до участка можно как на личном автомобиле (примерно 30 километров от МКАД), так и на общественном транспорте – прямо в деревне есть железнодорожная станция «Загорье». Купить участок с аукциона предлагается за 25 тыс. рублей со старта.

От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта

Общая площадь участка — 14,91 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 25 тыс.;

Координаты участка: 54.005691, 28.009831;

Расстояние до МКАД: 30 км.

Дер. Старина, объект №109/2017 (Лот №2)

От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта

Участок №109 выделен на окраине деревни, в квартале новой коттеджной застройки. Вокруг земельного надела лес и всего несколько соседей, некоторые из них строятся. Площадка ровная, ранее не осваивалась. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть все необходимое – газ, вода и электричество. Отметим, что всего в 3 километрах от участка находится взлетная полоса Национального аэропорта «Минск». Есть риск, что при взлете и посадке самолетов, на участке будет шумно. Площадь земельного надела – почти 12 соток, стартовая цена – 15 тыс. рублей.

От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта

Общая площадь участка — 11,91 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 тыс.;

Координаты участка: 53.937852, 28.037509;

Расстояние до МКАД: 37 км.

Дер. Подыгрушье, участок №5 (Лот №3)

От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта

С 10 тыс. рублей начнутся торги за участок №5 в деревне Подыгрушье, что находится в 25 километрах от МКАД. Это самый дешевый лот предстоящего аукциона, однако и по характеристикам он несколько уступает другим участкам – по данным организаторов торгов здесь нет возможности подключиться к инженерным сетям. В остальном участок неплохой. Площадь земельного надела 11,40 сотки, находится он на пустыре во второй линии от улицы. Территория ровная, удобная для строительства, рядом находятся жилые дома. К слову, отсюда относительно недалеко до железнодорожной станции «Загорье» — 1,5 километра пешком.

От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта
От 10 тыс. руб. В январе с аукциона разыграют 3 участка под Минском, один из них находится возле аэропорта

Общая площадь участка — 11,40 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 10 тыс.;

Координаты участка: 54.011862, 27.991218;

Расстояние до МКАД: 25 км.

Прием документов на участие в торгах начинается 28 декабря 2020 года. Аукцион состоится 27 января 2021 года в 11-00 в кабинете председателя Заболотского сельисполкома (аг. Заболотье, ул. Купрейчика, 1А).

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Теги: Минск
 
 
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На торги выставили участки в деревнях Загорье, Старина и Подыгрушье Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области. Аукцион назначен на 27 января. В...
 
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