Зимой загрузка особенно высока. Как в Минске работает склад ответственного хранения

Источник материала: Tut.by

Представьте: у вас маленький бизнес, товара еще немного, а хранить его уже негде. С этой проблемой может помочь белорусская транспортная компания «ТМФ-Транс». Мы побывали на их складе ответственного хранения, узнали, какие товары там находятся и как именно работает этот сервис.

«ТМФ-Транс» занимается грузоперевозками 13 лет, шесть из них — в партнерстве с российской «ГлавДоставкой» . Специалисты компании доставляют грузы физических и юридических лиц по Беларуси и за границу — в Россию, Казахстан и Киргизию. Также оказывают услуги ответственного хранения для бизнеса: предоставляют места на складе и берут на себя заботы о том, чтобы товар был в полной сохранности.

«Отдаете хранение на аутсорс — и занимаетесь любимым делом»

Директор «ТМФ-Транс» Дмитрий Лаганцов говорит, что услуга доставки сейчас особенно популярна: из-за закрытых границ белорусы часто заказывают товары онлайн и отправляют посылки родственникам в других странах.





— Но вообще грузы бывают разными, — дополняет Дмитрий. — Некоторые наши клиенты занимаются активным туризмом — например, сплавляются по рекам в России. В путешествии им необходимо оборудование — лодки, палатки. В самолет с таким грузом не сядешь, поэтому они заранее отправляют все это с нами на точку сбора, а когда добираются туда сами, получают свою экипировку. Собираются домой — вновь передают груз и по прилете получают его уже здесь, в Беларуси. Также доставкой часто пользуются те, кто переезжает в другой город или даже страну.

Еще одна услуга, которую предлагает своим клиентам «ГлавДоставка», — это ответственное хранение. Для этого у компании есть отдельный склад в Минске возле МКАД.

— Допустим, вы открыли бизнес, и на первом этапе объемы продаж невелики, — моделирует ситуацию Дмитрий. — Но товар уже нужно где-то хранить. В неделю ваш оборот — три поддона, а самый маленький склад рассчитан на 50 — придется платить «за воздух». А ведь еще нужно найти погрузчик, специалистов, которые примут товар, проверят его качество и количество. Ответственное хранение решает все эти вопросы. Мы предоставляем клиенту все, что необходимо — склад, сотрудников, услуги доставки на точку продажи — и он платит только за то, чем действительно пользуется.



Склад «ГлавДоставки» в Минске

Выгодна услуга ответственного хранения и для крупных клиентов, отмечает Дмитрий. Вне зависимости от объема товаров, процесс их хранения и обработки нужно наладить. А это — время и деньги.

— Вы можете провести огромную и долгую работу, вложиться в стеллажное оборудование, спецтехнику, автоматизацию, штат. А можете сразу отдать решение задач на аутсорс — и просто заниматься любимым делом. Кроме того, делегируя эти обязанности, клиент передает и ответственность за товар. Ему не нужно переживать за перепады температуры или уровня влажности на складе, повреждения упаковок или проблемы, связанные с логистикой хранения, — объясняет Дмитрий.

«Избежать ошибок помогает двойная проверка»

Этот бизнес начинался со склада площадью 200 м² и одного клиентского запроса. Сегодня складские площади в минском филиале «ГлавДоставки» — 2800 м². Из них 1800 м² занимает склад ответственного хранения. Остальное пространство отведено под офисные помещения и склад обработки сборных грузов.

— Здесь одновременно может храниться 1100 европаллет стандартизированного размера 0,8×1,2×1,6 м. Это содержимое 45 еврофур. Чтобы понимать наглядно, объясню: если все эти машины выстроятся, получится очередь в километр, — рассказывает Дмитрий. — В ближайшее время планируем расшириться до 1500 ячеек.





Сейчас на складе работает девять человек: начальник, два операционных менеджера и шесть кладовщиков.

— Операционные менеджеры занимаются документооборотом, — поясняет, что входит в обязанности сотрудников, директор компании. — К примеру, при поступлении товара на склад они проверяют, соответствуют ли данные в накладной тому, что к нам приехало. Также эти специалисты составляют заявки для кладовщиков (например, когда клиент хочет забрать часть товара) и оформляют складские свидетельства — акты, где прописано, как долго груз хранился и сколько услуг было оказано.

Ту часть товаров, которую уже приняли операционные менеджеры, сразу же берут на себя кладовщики. Они отвечают за погрузку и разгрузку, поштучный пересчет, отбор. Если клиенту нужны дополнительные услуги — стикеровка, маркировка, оценка качества товара — их также оказывают кладовщики. Кстати, в этот момент материальную ответственность за грузы клиентов несет уже «ГлавДоставка».

— Сначала мы проверяем, не повреждена ли коробка, в которой приехал груз, — рассказывает алгоритм действий старший кладовщик Владимир Песков. — Потом вскрываем ее, пересчитываем товар поштучно и проверяем индивидуальную упаковку — нет ли, к примеру, вмятин. Если все хорошо и дополнительных услуг клиент не запросил, упаковываем все обратно, ставим в ячейку и вносим информацию об этом в программу.



Владимир и его коллега проверяют коробки с товаром

Если в процессе хранения клиент решил забрать часть товара, он сообщает об этом оператору. Дальше операционный менеджер создает заявку, а кладовщики достают груз из ячейки, вновь вскрывают, отсчитывают нужное количество, параллельно вносят данные в программу, упаковывают его и готовят к отправке.

— Избежать ошибок помогает двойная проверка, — отмечает Владимир. — После чего нас перепроверяет водитель, который доставляет товар — ведь он отвечает за груз с того момента, как погрузит его в машину.

Весь процесс — от приемки товара до его сборки и отправки на торговую точку — компьютеризирован. Ассортимент, количество единиц, номер ячейки хранения, заявки — все это хранится в специальной программе. В любой момент можно проверить, где находится нужный груз и как давно он хранится. Кроме того, сборка проходит под видеонаблюдением: если специалисты где-то ошиблись, легко выяснить, где именно, и всё исправить.

Впрочем, ошибки здесь случаются редко — в одном случае из 100.

— Мы анализируем допущенные промахи. Если проблема системная, работаем с самим процессом: меняем его так, чтобы он стал более совершенным. Если ошибку допустил человек, обсуждаем ситуацию с ним, — резюмирует Дмитрий.

Руководство внимательно относится к найму персонала. Вначале с помощью специалиста по кадрам они изучают резюме. В итоге примерно одного из десяти приславших запрос соискателей приглашают на встречу. Обычно, чтобы закрыть одну вакансию, нужно провести около пяти таких собеседований. На них задают нестандартные вопросы и изучают ожидания человека от работы.

«К праздникам все хотят запастись товаром»

Сегодня на складе ответственного хранения аншлаг. С раннего утра сотрудники занимаются разгрузкой товара — и к обеду еще не закончили.

— Перед новогодними праздниками всегда увеличиваются объемы и количество операций, — поясняет нюансы директор. — Мы ведь работаем с сетевыми службами доставки и интернет-магазинами. К праздникам все хотят запастись товаром, чтобы увеличить продажи. Так что сейчас у нас — пик нагрузки, который спадет лишь к началу весны.

Случаются и форс-мажорные ситуации. Дмитрий вспоминает, что однажды груз пришел с опозданием. Из-за этого работникам за один день нужно было принять, обработать, сформировать и доставить товар в 160 торговых точек по всей Беларуси. Они должны были справиться с задачей до 20.00 — и сделали это.

Что обычно хранится на складе? Чаще всего, говорит Владимир, клиенты доверяют им электротехнику, посуду и текстиль. Но попадают сюда и более необычные товары: например, сейчас на хранении — кормовые добавки для животных и средства для антикоррозионной обработки автомобилей.

Основной клиент «ГлавДоставки» работает с сетевыми магазинами. Для него важны не только качество хранения и обработки товаров, но и скорость.

— Особенно в пиковый сезон, когда акции начинаются сразу на нескольких торговых точках, всё нужно сделать максимально быстро, — дополняет Дмитрий Лаганцов. — Мы всегда выполняем задачу — вне зависимости от того, какое количество товара нам привезли. Наша доставляемость (доставка товаров в указанный срок. — Прим.TUT.BY) — 99,5%. Именно поэтому клиенты до сих пор с нами.

Подстраиваться под нужды клиента Дмитрий считает основной задачей своего бизнеса.

— Например, сейчас наш склад не поддерживает специфические температурные режимы, — говорит он. — Но если завтра придет клиент, для которого это важно, и мы поймем, что технически можем выполнить его запрос, то обязательно сделаем это.

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Оказываем услуги ответственного хранения для бизнеса: предоставляем места на складе и берем на себя заботы о том, чтобы товар был в полной сохранности. Комплектуем, доставляем грузы физических и юридических лиц по Беларуси и за границу — в Россию, Казахстан и Киргизию.

Партнер проекта:

Оказываем услуги ответственного хранения для бизнеса: предоставляем места на складе и берем на себя заботы о том, чтобы товар был в полной сохранности. Комплектуем, доставляем грузы физических и юридических лиц по Беларуси и за границу — в Россию, Казахстан и Киргизию.