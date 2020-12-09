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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
09.12.2020 09:59 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар и евро на торгах во вторник подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля и 10 копеек. И 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских.
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Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар и евро на торгах во вторник подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля и 10...
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