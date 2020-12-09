«Сбер»: искусственная поддержка госпредприятий опасна для экономики Беларуси

Источник материала: Tut.by

Аналитики российского «Сбера» (до ребрендинга — Сбербанк РФ) в обзоре экономики обратили внимание на рост кредитования белорусских госпредприятий в октябре.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Несмотря на сохранение жестких условий на рынке кредитования, в октябре кредитный портфель белорусских банков вернулся к росту, завершив месяц с результатом +1,8% (минус 1,8% в сентябре). Причину несколько неожиданных данных за октябрь эксперты «Сбера» находят в структуре роста — основным драйвером стали государственные коммерческие предприятия, задолженность которых увеличилась на 5%. Причем быстро росли как валютные кредиты, так и кредиты в белорусских рублях.

«Скорее всего, сложная экономическая конъюнктура вместе с политическим кризисом подталкивают руководство страны к использованию знакомых инструментов поддержки экономической активности. Мы неоднократно описывали риски, связанные с проведением подобной политики, реализация которых может привести к ускорению инфляции, ослаблению национальной валюты и больно ударить по доходам населения», говорится в обзоре.

Остальные сегменты кредитного рынка, напротив, демонстрировали слабые результаты. Кредитование населения в октябре сократилось на 0,3%(+0,5% в сентябре), задолженность частных коммерческих предприятий увеличилась на 0,4% (минус 2,2% в сентябре).

Банки продолжают работать в крайне жестких условиях: Нацбанк Беларуси ограничивает предоставление ликвидности, вызывая рост ставок на рынке.

Средняя ставка по новым депозитам сроком на 1 год для населения в октябре увеличилась на 0,4 процентных пункта до 15,5% годовых (при ставке рефинансирования 7,75%). Ставки по потребительским кредитам отдельных банков колеблются в диапазоне 25−30% годовых. Стоит отметить, что регулятора сохраняет расчетную величину стандартного риска для новых кредитов физлиц около 13%, делая кредитование по ставке выше данного порога крайне малопривлекательным из-за повышенных регуляторных требований.

В подобных условиях прибыль банковской системы сокращается, отмечают аналитики.

Накануне выборов Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку поддержать реальный сектор экономики в условиях пандемии. В условиях оттока средств из банковской системы это оказалось непросто. Для поддержания текущей ликвидности Нацбанк осуществил рыночные операции по ее предоставлению в сумме 1,8 млрд рублей, правительство также размещало свои средства в банках — примерно 1,5 млрд рублей, сообщил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Как ранее сообщал TUT.BY, летом 2020 года были подписаны несколько постановлений Совмина с грифом ДСП о кредитовании предприятий под гарантии правительства на сумму 1−1,35 млрд рублей. 8 сентября увидел свет указ № 339-дсп, по которому Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк должны выделить госпредприятиям кредиты на общую сумму 1,75 млрд рублей. Ссуды на 1,2 млрд рублей выданы под гарантии правительства, 550 млн рублей — под гарантии местных исполкомов.