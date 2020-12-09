Исследование: Позиция России в период протестов меняет отношение белорусов к ней

Источник материала: Tut.by

Абсолютное большинство жителей белорусских городов хорошо относятся как к России, так и к Евросоюзу. Выбирать, с кем дружить, а от кого отвернуться, судя по всему, белорусы не хотят. Но недавнее исследование показало, что Россия теряет симпатии белорусов, особенно сторонников протестного движения. Политолог, эксперт Chatham Hous Рыгор Астапеня объяснил, что повлияло на настроения белорусов и их отношение к ближайшему партнеру.



Фото: TUT.BY

Исследование «Взгляды белорусов на политический кризис» проводилось с 13 по 18 ноября посредством онлайн-опроса. В нем приняли участие 864 человек. Выборка респондентов соответствует общей структуре городского населения Беларуси по полу, возрасту и размеру города проживания. Статистическая погрешность результатов ниже 3,33%.

Отношение белорусов к России меняется из-за ее позиции в период протестов

Как сами участники протестного движения в Беларуси, так и представители экспертного сообщества указывают на то, что у протестного движения нет геополитического контекста. Его не было изначально, когда люди впервые вышли на улицы городов после выборов президента, не появилось и спустя три месяца (на момент проведения исследования). В большинстве своем городское население, среди которого проводился опрос, положительно относится как к России, так и к Евросоюзу. Автор исследования отмечает, что горожане не хотят выбирать между ЕС и Россией, а выступают за сохранение отношений с обоими партнерами Беларуси.

Россию ровно половина участников опроса называет дружественной страной. 82% относятся к восточной соседке положительно и всего 14% — отрицательно. Но автор исследования указывает на некоторые изменения, произошедшие за последние месяцы. 46% респондентов заявили, что их мнение о политическом руководстве России ухудшилось. Причиной стала его открытая поддержка Александра Лукашенко во время текущего политического кризиса. То есть Россия теряет симпатии белорусов, в первую очередь сторонников протестного движения, из-за того, что Кремль поддерживает Александра Лукашенко, констатирует автор исследования.

— Мы бачым, што ідзе пагаршэнне [стаўлення да Расіі]. Вельмі рана казаць, што гэтае пагаршэнне радыкальнае, але, відавочна, што ідзе працэс расчаравання Расіяй і звужэння яе прыхільнікаў да некай абмежаванай групы. Па сутнасці прыхільнікі Лукашэнкі і прыхільнікі саюза з Расіяй — гэта становяцца адныя і тыя ж людзі, — отмечает автор исследования Рыгор Астапеня.

Более 60% с большей или меньшей степенью уверенности считают, что Россия оказывает влияние на происходящее в Беларуси. Чуть более половины опрошенных не согласны с тем, что действия политического руководства России в условиях политического кризиса направлены на помощь белорусскому народу. По мнению 33% участников опроса, позиция, которую заняло руководство соседней страны, станет причиной ухудшения отношений двух народов. На вопрос, какую позицию должна была бы занять Россия в сложившихся обстоятельствах, 61% высказались за невмешательство, 22% хотели бы, чтобы она встала на сторону протестующих, а 16% — за поддержку Александра Лукашенко. В то же время 73% опрошенных считают, что Россия — единственная опора Александра Лукашенко.

При любом исходе политического кризиса формат отношений с Россией изменится

Россия оказалась в непростой ситуации. С одной стороны, значительная часть белорусского общества ждет от нее как минимум нейтральной позиции или невмешательства во внутриполитический конфликт Беларуси, которая означает отказ от открытого выражения поддержки Александра Лукашенко. С другой стороны, не выказывая поддержку последнему, официальная Москва как будто принимает сторону белорусов, нацеленных на политические перемены, что создает для Кремля дополнительные риски.

Политолог считает, что Россия может быть заинтересована в смене режима в Беларуси путем замены некоторых ключевых личностей с сохранением отношений и определенного уровня влияния со стороны Москвы.

— Ёсць разуменне таго, што доўгатэрмінова гэты рэжым не зможа існаваць і што ён можа паскорыць змяншэнне ўплыву Расіі. З другога боку яны бачаць, что дэмакратызацыя сістэмы — гэта выклік, таму што можа адбыцца прабуджэнне праеўрапейскіх настрояў, можа пачацца аддаленне ад Расіі, таму што ва ўладу прыйдуць новыя людзі, больш «заходнія» па сваіх каштоўнасцях, — комментирует Рыгор Астапеня.

Более половины участников исследования говорят, что не поддержали бы нового лидера, который выступает за разрыв отношений с Россией. Тем не менее, исходя из результатов опроса, при любом исходе политического конфликта отношения двух стран будут трансформироваться. В случае смены власти в Беларуси, при условии, что это произойдет мирным путем, Россия сохранит поддержку белорусского народа, однако формат отношений уже не будет прежним, отмечает автор исследования. А в случае сохранения прежней власти отношение белорусов к России продолжит ухудшаться, повышая возможности полного разворота белорусского общества на Запад.