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Белорусские продукты питания будут представлены на крупной мировой выставке в ОАЭ

09.12.2020 10:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские продукты питания будут представлены на крупной мировой выставке в ОАЭ 21-25 февраля. Ежегодно Gulfood собирает около ста тысяч посетителей почти из двух сотен стран. Белорусскую экспозицию уже можно назвать традиционной: в этом сезоне мероприятие пройдет шестой раз подряд. Выставка уже неоднократно доказывала свою эффективность для отечественных предприятий. В 2020 году участники экспозиции заключили контрактов на общую сумму свыше 3 миллионов долларов.

 
 
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Белорусские продукты питания будут представлены на крупной мировой выставке в ОАЭ 21-25 февраля. Ежегодно Gulfood собирает около ста тысяч посетителей почти из двух...
 
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