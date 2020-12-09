Источник материала: БT

Еще одно последствие пандемии. Отменен один из крупнейших авиасалонов планеты. Он должен был пройти с 21 по 27 июня 2021 года во французском Ле-Бурже. Всем участникам выплатят полную компенсацию. По словам организаторов, следующий авиасалон планируется провести в июне 2023 года. Напомним, авиаотрасль - одна из самых пострадавших от пандемии COVID-19. Потери перевозчиков по всему миру оцениваются в 157 миллиардов долларов.