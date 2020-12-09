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Отменен один из крупнейших авиасалонов
09.12.2020 10:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Еще одно последствие пандемии. Отменен один из крупнейших авиасалонов планеты. Он должен был пройти с 21 по 27 июня 2021 года во французском Ле-Бурже. Всем участникам выплатят полную компенсацию. По словам организаторов, следующий авиасалон планируется провести в июне 2023 года. Напомним, авиаотрасль - одна из самых пострадавших от пандемии COVID-19. Потери перевозчиков по всему миру оцениваются в 157 миллиардов долларов.
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Еще одно последствие пандемии. Отменен один из крупнейших авиасалонов планеты. Он должен был пройти с 21 по 27 июня 2021 года во французском Ле-Бурже. Всем участникам...
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