ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь очень рассчитывает на поддержку ЕАБР в условиях западных санкций

09.12.2020 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития (ЕАБР) в условиях ожидаемых западных санкций, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

© CC BY 2.0 / Thijs ter Haar / European Union Flags 2
ЕС еще не подготовил третий пакет санкций против Минска

Евросоюз, как стало известно накануне, готовит третий пакет санкций в отношении Минска, который в отличие от двух предыдущих будет содержать экономические санкции, в том числе в отношении финансового сектора республики.

"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - приводит слова Снопкова БелТА

Вице-премьер поблагодарил руководство ЕАБР за озвученную им ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии и проекты, от которых отказываются Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

"Даже с учетом того, что у нас портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать, и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации", - заявил первый вице-премьер белорусского правительства.

ЕАБР вне политических конструкций

В свою очередь глава ЕАБР заметил, что банк является международной финансовой организацией, которая "вне каких-то политических конструкций".

"Поэтому наша задача - развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС", - сказал он.

"Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около одного миллиарда долларов", - добавил Подгузов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз завершает подготовку третьего пакета санкций, который будет содержать в большей степени ограничительные меры в экономической сфере.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк выпустит в обращение 12 новых памятных монет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика