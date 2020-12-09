Беларусь очень рассчитывает на поддержку ЕАБР в условиях западных санкций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития (ЕАБР) в условиях ожидаемых западных санкций, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

Евросоюз, как стало известно накануне, готовит третий пакет санкций в отношении Минска, который в отличие от двух предыдущих будет содержать экономические санкции, в том числе в отношении финансового сектора республики.

"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - приводит слова Снопкова БелТА .

Вице-премьер поблагодарил руководство ЕАБР за озвученную им ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии и проекты, от которых отказываются Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

"Даже с учетом того, что у нас портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать, и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации", - заявил первый вице-премьер белорусского правительства.

ЕАБР вне политических конструкций

В свою очередь глава ЕАБР заметил, что банк является международной финансовой организацией, которая "вне каких-то политических конструкций".

"Поэтому наша задача - развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС", - сказал он.

"Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около одного миллиарда долларов", - добавил Подгузов.