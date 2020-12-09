Нацбанк выпустит в обращение 12 новых памятных монет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Национальный банк Беларуси 15 декабря выпустит в обращение 12 новых памятных монет, такая информация опубликована сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Это предусмотрено соответствующим постановлением банка от 4 декабря №384.

Серебряная монета номиналом 50 рублей "Беларусь – Украіна. Духоўная спадчына. Ірмалагіён" будет выпущена тиражом 999 штук. Также можно будет купить медно-никелевый рубль. Всего в обращение выпустят 1999 штук.

Монеты "Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС" (тираж 999) и " Летнія віды спорту. Тэніс" (699) будут изготовлены из серебра и оцениваются в 20 рублей. Также появятся медно-никелевые рубли, которые будут выпущены тиражом 1699 и 1499 штук соответственно.

Номиналом два рубля и тиражом 25 тысяч выпустят биметаллические монеты из серии "Архітэктурная спадчына Беларусі": "Касцёл бернардзінцаў. Будслаў", "Барысаглебская царква. Гродна", "Касцёл Яна Хрысціцеля. Камаі", "Чачэрская ратуша", "Косаўскі палац", "Будынак гарадскога тэатра. Магілёў".

Все монеты являются законным платежным средством Беларуси.