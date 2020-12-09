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Нацбанк выпустит в обращение 12 новых памятных монет
09.12.2020 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек - Sputnik. Национальный банк Беларуси 15 декабря выпустит в обращение 12 новых памятных монет, такая информация опубликована сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Это предусмотрено соответствующим постановлением банка от 4 декабря №384.
Серебряная монета номиналом 50 рублей "Беларусь – Украіна. Духоўная спадчына. Ірмалагіён" будет выпущена тиражом 999 штук. Также можно будет купить медно-никелевый рубль. Всего в обращение выпустят 1999 штук.
Монеты "Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС" (тираж 999) и " Летнія віды спорту. Тэніс" (699) будут изготовлены из серебра и оцениваются в 20 рублей. Также появятся медно-никелевые рубли, которые будут выпущены тиражом 1699 и 1499 штук соответственно.
Номиналом два рубля и тиражом 25 тысяч выпустят биметаллические монеты из серии "Архітэктурная спадчына Беларусі": "Касцёл бернардзінцаў. Будслаў", "Барысаглебская царква. Гродна", "Касцёл Яна Хрысціцеля. Камаі", "Чачэрская ратуша", "Косаўскі палац", "Будынак гарадскога тэатра. Магілёў".
Все монеты являются законным платежным средством Беларуси.
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Монеты будут выпущены разным тиражом, стоимостью и выйдут в один день, самый маленький тираж составит 699 штук.
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