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Со дня на день: парламент ждет проект бюджета-2021 - он еще в правительстве

09.12.2020 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Проект закона о бюджете Беларуси на 2021 год должен поступить в Палату представителей Национального собрания Беларуси в ближайшие дни, сообщили Sputnik в парламенте в среду.

© Sputnik / Илья Наймушин
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В Беларуси в последнее десятилетие принято входить в новый год с утвержденным бюджетом. Как правило, рассмотрение в Овальном зале основного финансового закона страны на следующий год, проходит в день закрытия осенней сессии. За несколько дней до этого в парламенте проходит так называемое "нулевое чтение бюджета". На него приходят профильные министры, премьер либо вице-премьер. В прошлом году впервые за последние годы в Беларуси был принят дефицитный бюджет на следующий год.

В недрах правительства

"Бюджета в парламенте еще нет. Но работа на документом идет напряженная, депутаты профильной комиссии, представители министерств и ведомств шлифуют рабочие варианты", - сообщили Sputnik в нижней плате парламента.

Там пояснили, что есть устоявшаяся практика работы перед внесением бюджета в парламент - собираются рабочие группы и уточняют различные позиции в документе.

"Пока проект бюджета находится в недрах правительства. Но есть установка рассмотреть и принять основной финансовый документ до закрытия этой сессии", - сказали в парламенте.

В срочном порядке?

Собеседники агентства отметили, что вероятность того, что проект бюджета будет рассматриваться и приниматься в срочном порядке 10 декабря на заседании Палаты представителей, крайне мала.

© Sputnik
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"Такого, что бюджет поступил и на следующий день его рассматривают в Овальном зале, за последние 15 лет, не было. Он несколько дней обсуждается не только в профильной комиссии, но и во всех парламентских комиссиях и только потом проходит расширенное заседание комиссии по бюджету и финансам. Это так называемое "нулевое чтение бюджета", - рассказали в парламенте.

На такое заседание приглашают большое количество депутатов, профильных министров, приходит в парламент и вице-премьер, курирующий сферу финансов, бывают случаи, что на нулевое чтение бюджета приходит глава правительства.

Закрытие осенней сессии запланировано на 18 декабря. В четверг, 10 декабря, пройдет еще одно заседание Палаты представителей Национального собрания.

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Теги: Минск
 
 
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Основной финансовый документ страны на следующий год планируют рассмотреть и принять до закрытия осенней сессии.
 
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