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Снопков: Рассчитываем на увеличение финансирования от ЕАБР в условиях ограничения внешних заимствований
09.12.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития. Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым,
— Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт, с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь, — сказал Снопков.
Он поблагодарил ЕАБР за озвученную ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.
— Даже с учетом того, что у нас портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации, — добавил первый вице-премьер.
Он считает, что в условиях кризиса нужно развивать инфраструктуру.
— Это важнейший элемент, который создает задел на будущее с точки зрения развития человеческого капитала и импульсы в экономическом развитии, — отметил он.
Снопков также дал высокую оценку аналитике и макроэкономическим прогнозам банка, назвав их неаффилированными и очень профессиональными.
Николай Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, которая «вне каких-то политических конструкций».
— Поэтому наша задача — развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около $ 1 млрд, — сказал Николай Подгузов. Банк работает с крупнейшими предприятиями страны, в числе которых БЕЛАЗ, «Беларуськалий», БМЗ.
Напомним, в октябре 2020 года Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси
Инвестиционная активность ожидается слабой: ее будут ограничивать повышенная неопределенность и неустойчивое финансовое положение предприятий. Потребительский спрос при прогнозируемом замедлении роста доходов населения останется сдержанным. В 2022 году прогнозируется слабый рост экономики в размере 0,9%.
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Снопков: Рассчитываем на увеличение финансирования от ЕАБР в условиях ограничения внешних заимствований
- Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт, с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием...
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