Снопков: Рассчитываем на увеличение финансирования от ЕАБР в условиях ограничения внешних заимствований

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития. Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Беларуси.



Фото: пресс-служба правительства

— Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт, с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь, — сказал Снопков.

Он поблагодарил ЕАБР за озвученную ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

— Даже с учетом того, что у нас портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации, — добавил первый вице-премьер.

Он считает, что в условиях кризиса нужно развивать инфраструктуру.

— Это важнейший элемент, который создает задел на будущее с точки зрения развития человеческого капитала и импульсы в экономическом развитии, — отметил он.

Снопков также дал высокую оценку аналитике и макроэкономическим прогнозам банка, назвав их неаффилированными и очень профессиональными.

Николай Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, которая «вне каких-то политических конструкций».

— Поэтому наша задача — развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около $ 1 млрд, — сказал Николай Подгузов. Банк работает с крупнейшими предприятиями страны, в числе которых БЕЛАЗ, «Беларуськалий», БМЗ.

Напомним, в октябре 2020 года Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси финансовый кредит в объеме 500 млн долларов . Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет).

Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, ВВП Беларуси в 2021 году сократится на 0,1% , хотя в других странах ожидается уже начало восстановительного роста: в России — 3,2%, в Казахстане — 4,4%. Ухудшение по сравнению с предыдущим прогнозом на 1,2 пункта связано с действием ряда факторов, таких как продолжительное сохранение социально-политической напряженности в стране и более длительный, чем ранее ожидалось, период сдерживающей денежно-кредитной политики.

Инвестиционная активность ожидается слабой: ее будут ограничивать повышенная неопределенность и неустойчивое финансовое положение предприятий. Потребительский спрос при прогнозируемом замедлении роста доходов населения останется сдержанным. В 2022 году прогнозируется слабый рост экономики в размере 0,9%.