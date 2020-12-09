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Конгресс США проголосовал за бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
09.12.2020 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек - Sputnik. Санкции могут расшириться в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", возможен запрет на взаимодействие американских и российских военных, а также ряд иных ограничений.
Соответствующие односторонние меры содержатся в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год. За ужесточение санкций по данной теме проголосовала палата представителей Конгресса США.
© Sputnik / Илья Питалев
Общая сумма военного бюджета – свыше 740 миллиардов долларов. Пентагону планируется выделить 635,5 миллиардов долларов, министерству энергетики на реализацию программ в области национальной безопасности – 26,6 млрд долларов, на проведение операций за рубежом – 69 миллиардов долларов.
Документ одобрило свыше 300 из 438 депутатов палаты представителей. Еще потребуется голосование в сенате.
Накануне президент США собирался наложить вето на законопроект из-за недовольства некоторыми пунктами, но конгресс проигнорировал угрозы главы Белого дома.
По словам законодателей, проект военного бюджета направлен на противодействие "китайской агрессии", обеспечение сдерживающих мер против России и других потенциальных противников, а также на развитие инновационных технологий.
Специалисты считают, что США усиленно выступают против "Северного потока- 2", так как сами хотят поставлять в Европу сжиженный природный газ.
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