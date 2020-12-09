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Конгресс США проголосовал за бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

09.12.2020 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Санкции могут расшириться в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", возможен запрет на взаимодействие американских и российских военных, а также ряд иных ограничений.

Соответствующие односторонние меры содержатся в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год. За ужесточение санкций по данной теме проголосовала палата представителей Конгресса США.

© Sputnik / Илья Питалев
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Общая сумма военного бюджета – свыше 740 миллиардов долларов. Пентагону планируется выделить 635,5 миллиардов долларов, министерству энергетики на реализацию программ в области национальной безопасности – 26,6 млрд долларов, на проведение операций за рубежом – 69 миллиардов долларов.

Документ одобрило свыше 300 из 438 депутатов палаты представителей. Еще потребуется голосование в сенате.

Накануне президент США собирался наложить вето на законопроект из-за недовольства некоторыми пунктами, но конгресс проигнорировал угрозы главы Белого дома.

По словам законодателей, проект военного бюджета направлен на противодействие "китайской агрессии", обеспечение сдерживающих мер против России и других потенциальных противников, а также на развитие инновационных технологий.

Специалисты считают, что США усиленно выступают против "Северного потока- 2", так как сами хотят поставлять в Европу сжиженный природный газ.

Проект "Северный поток – 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год – от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с одним акционером – ПАО "Газпром". Европейские партнеры проекта – Royal Dutch Shell, OMV, Uniper, Engie и Wintershall – суммарно финансируют строительство на 50% (950 миллионов евро каждый).

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Теги: Минск
 
 
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