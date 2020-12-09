От $ 1200 за кв.м. Неочередникам предложили 18 квартир в новостройке с гостиницей в Минске

Источник материала: realt.by

«СИ-трейдинг» предложил к строительству очередную партию квартир в жилом доме «Гастелло Резиденс» в Минске. Купить квартиру по актуальным ценам можно от $ 1200 за "квадрат" в эквиваленте. Проектная декларация по объекту «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по ул. Гастелло» опубликована в свежем номере газеты «Звязда».

Жилой дом «Гастелло Резиденс» возводится недалеко от Парка Победы в Минске. Помимо жилья здесь запроектирована гостиница на 12 номеров, 5 административных помещений и гараж стоянка на 199 машино-мест. Дом 10-ти этажный, рассчитан на 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных). Помещения будут сдаваться с частичной внутренней отделкой. Сдать объект планируется в октябре 2021 года.

Проектной декларацией к строительству предложено 18 квартир по коммерческим ценам:

5 однокомнатных квартир площадью от 37,9 до 49,5 кв. метров . Цена 1 кв.м — $1400 при 100 % оплате и $1450 в рассрочку;

5 однокомнатных квартир площадью от 37,9 до 49,5 кв. метров на втором этаже. Цена 1 кв.м — $1300 при 100 % оплате и $1350 в рассрочку;

4 однокомнатны е квартир ы площадью 58,5 кв. метров. Цена 1 кв.м — $1200 при 100 % оплате и $1250 в рассрочку;

2 однокомнатные квартиры площадью от 48,9 до 49,4 кв.м на первом этаже. Цена 1 кв.м — $1250 при 100 % оплате и $1300 в рассрочку;

1 трехкомнатная квартира площадью 72,3 кв. м на первом этаже. Цена 1 кв.м — $1200 при 100 % оплате и $1250 в рассрочку;

1 четырехкомнатная квартира площадью 93,6 кв. м на первом этаже. Цена 1 кв.м — $1200 при 100 % оплате и $1250 в рассрочку.

Отметим, что на предприятии действует система регулирования цены квадратного метра, зависящая от общей площади, этажа, типа планировки квартиры и условий оплаты. Цена объекта долевого строительства привязана к иностранной валюте и является неизменной до окончания строительства, за исключением случаев изменения цены объекта долевого строительства по соглашению сторон. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день платежа.

Регистрация и прием заявлений будет проходить в офисе застройщика в порядке живой очереди, не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации.

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