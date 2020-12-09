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От $ 1200 за кв.м. Неочередникам предложили 18 квартир в новостройке с гостиницей в Минске
09.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«СИ-трейдинг» предложил к строительству очередную партию квартир в жилом доме «Гастелло Резиденс» в Минске.
Жилой дом «Гастелло Резиденс» возводится недалеко от Парка Победы в Минске. Помимо жилья здесь запроектирована гостиница на 12 номеров, 5 административных помещений и гараж стоянка на 199 машино-мест. Дом 10-ти этажный, рассчитан на 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных). Помещения будут сдаваться с частичной внутренней отделкой. Сдать объект планируется в октябре 2021 года.
Проектной декларацией к строительству предложено 18 квартир по коммерческим ценам:
Отметим, что на предприятии действует система регулирования цены квадратного метра, зависящая от общей площади, этажа, типа планировки квартиры и условий оплаты. Цена объекта долевого строительства привязана к иностранной валюте и является неизменной до окончания строительства, за исключением случаев изменения цены объекта долевого строительства по соглашению сторон. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день платежа.
Регистрация и прием заявлений будет проходить в офисе застройщика в порядке живой очереди, не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации.
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«СИ-трейдинг» предложил к строительству очередную партию квартир в жилом доме «Гастелло Резиденс» в Минске. Купить квартиру по актуальным ценам можно от $ 1200 за...
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