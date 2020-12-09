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Беларусь рассчитывает на увеличение финансирования со стороны ЕАБР
09.12.2020 14:07 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь рассчитывает на кредитную помощь Евразийского банка развития в реализации инфраструктурных и транспортных проектов. Об этом заявил сегодня на встрече с председателем правления этой финансовой структуры первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.
Портфель совместных проектов с Евразийским банком развития весомый - один миллиард долларов
И есть предпосылки его увеличить. Банк участвовал уже в финансировании программ по крупным нашим предприятиям. Белорусская сторона уверена, что сейчас, когда экономическая ситуация в мире неустойчивая, выгодно вкладывать деньги именно в инфраструктуру.
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Беларусь рассчитывает на кредитную помощь Евразийского банка развития в реализации инфраструктурных и транспортных проектов. Об этом заявил сегодня на встрече с...
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