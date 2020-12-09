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Беларусь рассчитывает на увеличение финансирования со стороны ЕАБР

09.12.2020 14:07 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь рассчитывает на кредитную помощь Евразийского банка развития в реализации инфраструктурных и транспортных проектов. Об этом заявил сегодня на встрече с председателем правления этой финансовой структуры первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Портфель совместных проектов с Евразийским банком развития весомый - один миллиард долларов

И есть предпосылки его увеличить. Банк участвовал уже в финансировании программ по крупным нашим предприятиям. Белорусская сторона уверена, что сейчас, когда экономическая ситуация в мире неустойчивая, выгодно вкладывать деньги именно в инфраструктуру.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, созданная 14 лет назад для содействия развитию рыночной экономики стран ЕАЭС и расширению взаимной торговли. Уставный капитал банка 7 миллиардов долларов.

 
 
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Беларусь рассчитывает на кредитную помощь Евразийского банка развития в реализации инфраструктурных и транспортных проектов. Об этом заявил сегодня на встрече с...
 
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