|
Беларусь будет сотрудничать со странами Африки в сфере IT
09.12.2020 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек - Sputnik. Для Беларуси с точки зрения бизнеса есть три основных направления сотрудничества с африканскими странами, об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Его слова передает
"С Африкой у нас неплохая история сотрудничества. Хоть этот год не показательный, тем не менее, в 2020 году белорусские продукты появились на новых рынках африканских стран. Достаточно динамичное взаимодействие с Египтом", - отметил руководитель БелТПП.
По его словам, Беларусь предлагает взаимодействие в сфере машиностроения и развития соответствующей инфраструктуры. В Египте, например, есть сборочное производство белорусской техники, с некоторыми другими странами сейчас ведется обсуждение подобных вопросов. Второе направление связано с производством продуктов питания, аграрными технологиями, сельхозтехникой. Третье направление – это образование, медицина, IТ-технологии.
Беларуси же Африка интересная с точки зрения добычи полезных ископаемых – урана и нефти.
"Им нужны партнеры, чтобы разрабатывать добычу. И в этом направлении они очень открыты к партнерству с Беларусью", - уточнил Улахович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместные проекты планируется также реализовать в медицинской и образовательной отраслях, агропромышленном комплексе и машиностроении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)