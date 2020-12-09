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Беларусь будет сотрудничать со странами Африки в сфере IT

09.12.2020 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Для Беларуси с точки зрения бизнеса есть три основных направления сотрудничества с африканскими странами, об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Его слова передает БелТА.

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"С Африкой у нас неплохая история сотрудничества. Хоть этот год не показательный, тем не менее, в 2020 году белорусские продукты появились на новых рынках африканских стран. Достаточно динамичное взаимодействие с Египтом", - отметил руководитель БелТПП.

По его словам, Беларусь предлагает взаимодействие в сфере машиностроения и развития соответствующей инфраструктуры. В Египте, например, есть сборочное производство белорусской техники, с некоторыми другими странами сейчас ведется обсуждение подобных вопросов. Второе направление связано с производством продуктов питания, аграрными технологиями, сельхозтехникой. Третье направление – это образование, медицина, IТ-технологии.

Беларуси же Африка интересная с точки зрения добычи полезных ископаемых – урана и нефти.

"Им нужны партнеры, чтобы разрабатывать добычу. И в этом направлении они очень открыты к партнерству с Беларусью", - уточнил Улахович.

 
Теги: Минск
 
 
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Совместные проекты планируется также реализовать в медицинской и образовательной отраслях, агропромышленном комплексе и машиностроении.
 
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