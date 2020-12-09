Беларусь будет сотрудничать со странами Африки в сфере IT

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Для Беларуси с точки зрения бизнеса есть три основных направления сотрудничества с африканскими странами, об этом рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Его слова передает БелТА .

"С Африкой у нас неплохая история сотрудничества. Хоть этот год не показательный, тем не менее, в 2020 году белорусские продукты появились на новых рынках африканских стран. Достаточно динамичное взаимодействие с Египтом", - отметил руководитель БелТПП.

По его словам, Беларусь предлагает взаимодействие в сфере машиностроения и развития соответствующей инфраструктуры. В Египте, например, есть сборочное производство белорусской техники, с некоторыми другими странами сейчас ведется обсуждение подобных вопросов. Второе направление связано с производством продуктов питания, аграрными технологиями, сельхозтехникой. Третье направление – это образование, медицина, IТ-технологии.

Беларуси же Африка интересная с точки зрения добычи полезных ископаемых – урана и нефти.

"Им нужны партнеры, чтобы разрабатывать добычу. И в этом направлении они очень открыты к партнерству с Беларусью", - уточнил Улахович.