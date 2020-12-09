Что происходит с магазинами «Виталюр»?

Источник материала: Tut.by

В течение первой половины дня пользователи TUT.BY активно присылали сообщения о проверках в минских магазинах сети «Виталюр» и закрытии некоторых объектов.



Магазин на ул. Мястровская 27 не работает, но флаг висит

По неподтвержденной информации, камнем преткновения стали официальные флаги, которые городские власти обязывали вывесить на магазинах сети. В связи с тем, что данная инициатива не нашла понимания, то на объекты наведалась санстанция. Об этом рассказали TUT.BY три источника, которые знакомы с работой «Виталюра».

Сегодня на сайте ритейлера появилось сообщение, что «9 декабря по техническим причинам закрыты магазины в Минске по адресам: Мястровская 27; Волгоградская 1/3; Водолажского 4; Калиновского 55; Логойский тр-т 30/4; Рокоссовского 148а».

На момент написания заметки эта информация уже была удалена.

Получить оперативный комментарий в «Виталюре», санстанции и других госорганах не удалось.

Сеть «Виталюр» объединяет 74 магазина различного формата по всей стране, из них 55 находятся в Минске. Ритейлера контролирует семья Александра Яцука, который в свое время сделать бизнес на поставках рыбы и морепродуктов в Беларусь. Сейчас в компании работаете свыше 6700 человек.