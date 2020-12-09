ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что происходит с магазинами «Виталюр»?

09.12.2020 17:11 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В течение первой половины дня пользователи TUT.BY активно присылали сообщения о проверках в минских магазинах сети «Виталюр» и закрытии некоторых объектов.


Магазин на ул. Мястровская 27 не работает, но флаг висит

По неподтвержденной информации, камнем преткновения стали официальные флаги, которые городские власти обязывали вывесить на магазинах сети. В связи с тем, что данная инициатива не нашла понимания, то на объекты наведалась санстанция. Об этом рассказали TUT.BY три источника, которые знакомы с работой «Виталюра».

Сегодня на сайте ритейлера появилось сообщение, что «9 декабря по техническим причинам закрыты магазины в Минске по адресам: Мястровская 27; Волгоградская 1/3; Водолажского 4; Калиновского 55; Логойский тр-т 30/4; Рокоссовского 148а».

На момент написания заметки эта информация уже была удалена.

Получить оперативный комментарий в «Виталюре», санстанции и других госорганах не удалось.

Сеть «Виталюр» объединяет 74 магазина различного формата по всей стране, из них 55 находятся в Минске. Ритейлера контролирует семья Александра Яцука, который в свое время сделать бизнес на поставках рыбы и морепродуктов в Беларусь. Сейчас в компании работаете свыше 6700 человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение первой половины дня пользователи TUT.BY активно присылали сообщения о проверках в минских магазинах сети «Виталюр» и закрытии некоторых объектов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь будет сотрудничать со странами Африки в сфере IT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика