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Что происходит с магазинами «Виталюр»?
09.12.2020 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В течение первой половины дня пользователи TUT.BY активно присылали сообщения о проверках в минских магазинах сети «Виталюр» и закрытии некоторых объектов.
По неподтвержденной информации, камнем преткновения стали официальные флаги, которые городские власти обязывали вывесить на магазинах сети. В связи с тем, что данная инициатива не нашла понимания, то на объекты наведалась санстанция. Об этом рассказали TUT.BY три источника, которые знакомы с работой «Виталюра».
Сегодня на сайте ритейлера появилось сообщение, что «9 декабря по техническим причинам закрыты магазины в Минске по адресам: Мястровская 27; Волгоградская 1/3; Водолажского 4; Калиновского 55; Логойский тр-т 30/4; Рокоссовского 148а».
На момент написания заметки эта информация уже была удалена.
Получить оперативный комментарий в «Виталюре», санстанции и других госорганах не удалось.
Сеть «Виталюр» объединяет 74 магазина различного формата по всей стране, из них 55 находятся в Минске. Ритейлера контролирует семья Александра Яцука, который в свое время сделать бизнес на поставках рыбы и морепродуктов в Беларусь. Сейчас в компании работаете свыше 6700 человек.
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В течение первой половины дня пользователи TUT.BY активно присылали сообщения о проверках в минских магазинах сети «Виталюр» и закрытии некоторых объектов.
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