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Нацбанк прекращает работу временной администрации Белгазпромбанка
09.12.2020 17:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правление Национального банка Беларуси приняло решение (постановление правления от 9 декабря 2020 г. № 392) о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк», сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
Последний день работы временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» — 10 декабря 2020 г. Главой временной администрации банка была Надежда Ермакова.
Временная администрация была введена с 15 июня 2020 г. постановлением правления Нацбанка от 14 июня 2020 г. № 192 на срок 6 месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО „Белгазпромбанк“, непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».
Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления, говорится в сообщении.
Как ранее
Ермакова
Напомним, «Газпром» после прихода силовиков
Кто из работников банка мог бы оказаться в составе правления?
После задержания членов правления направления, которые они курировали, распределили между «выжившими» топами — Александром Сотниковым, Ириной Потаповой и Татьяной Авраменко. По крайней мере, это перераспределение
Сейчас банк определенно нуждается в управленцах по розничному, а также корпоративному бизнесам. «Розницу» курировал до посадки Кирилл Бадей, а корпоративный бизнес — Дмитрий Кузьмич. Не исключено, что эти позиции могут занять директор департамента розничного бизнеса (на сайте банка
Для Белгазпромбанка распространенная практика, когда руководители департаментов попадают в состав правления. Так было, к примеру, в 2010 году, когда на место Людмилы Комир в правление
Большой кусок работы до посадки приходился на заместителя председателя правления Александра Ильясюка. Среди прочего — региональные сети банка, юридическое управление, служба безопасности, управление делами, управление информационной безопасности, отдел по управлению активами и пассивами. Кем его могут заменить — непростой вопрос. Во временной администрации, к примеру, эти направления разбросали между несколькими людьми.
Что произошло с Белгазпромбанком
11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр»
С 15 июня в Белгазпромбанке по
Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили
Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико
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Последний день работы временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» - 10 декабря 2020 г.
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