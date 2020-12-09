Нацбанк прекращает работу временной администрации Белгазпромбанка

Источник материала: Tut.by

Правление Национального банка Беларуси приняло решение (постановление правления от 9 декабря 2020 г. № 392) о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом «Белгазпромбанк», сообщается в пресс-релизе Нацбанка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Последний день работы временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» — 10 декабря 2020 г. Главой временной администрации банка была Надежда Ермакова.

Временная администрация была введена с 15 июня 2020 г. постановлением правления Нацбанка от 14 июня 2020 г. № 192 на срок 6 месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО „Белгазпромбанк“, непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» нового состава правления, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал TUT.BY, к формированию нового состава правления подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк. Российская сторона уже предложила кандидатуры в члены правления банка. Все они — из числа работников Белгазпромбанка. Надежде Ермаковой предложение возглавить банк не поступало.

Ермакова рассказывала , что «Белгазпромбанк функционирует в нормальном режиме, отток вкладов населения давно остановился» (уточним, что один из нормативов ликвидности банка демонстрирует не самые лучшие показатели. — Прим. ред.). «План по прибыли за 10 месяцев даже немного перевыполнен. Единственное, банк сократил объемы — где-то на Br1 млрд уменьшились активы из-за сокращения источников финансирования», — рассказывала глава временной администрации. По ее мнению, после того как будет сформировано новое правление банка, есть предпосылки для того, чтобы банк восстановил свои позиции на рынке.

Напомним, «Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден оказывать поддержку Белгазпромбанку, выделив кредит под обеспечение.

Кто из работников банка мог бы оказаться в составе правления?

После задержания членов правления направления, которые они курировали, распределили между «выжившими» топами — Александром Сотниковым, Ириной Потаповой и Татьяной Авраменко. По крайней мере, это перераспределение отразили на сайте банка (так было до задержаний). Насколько активное участие эти топ-менеджеры принимали в управлении банком при временной администрации и помощи представителя Нацбанка — вопрос открытый.

Сейчас банк определенно нуждается в управленцах по розничному, а также корпоративному бизнесам. «Розницу» курировал до посадки Кирилл Бадей, а корпоративный бизнес — Дмитрий Кузьмич. Не исключено, что эти позиции могут занять директор департамента розничного бизнеса (на сайте банка указано , что на этой должности сейчас Константин Кирьянов) и представитель департамента корпоративного бизнеса, к примеру, начальник управления клиентского сервиса (на сайте банка на этой позиции указан Иван Черный).

Для Белгазпромбанка распространенная практика, когда руководители департаментов попадают в состав правления. Так было, к примеру, в 2010 году, когда на место Людмилы Комир в правление ввели директора департамента внутреннего аудита Вячеслава Станкевича. А Кирилл Бадей, который в 2006 году возглавил департамент казначейства, в апреле 2014 года стал заместителем председателя правления. К слову, вопросами казначейства и управлением финансовых институтов до посадки топов занимался Сергей Шабан. Не исключаем, что заниматься этими вопросами могут назначить нынешнего руководителя департамента казначейства.

Большой кусок работы до посадки приходился на заместителя председателя правления Александра Ильясюка. Среди прочего — региональные сети банка, юридическое управление, служба безопасности, управление делами, управление информационной безопасности, отдел по управлению активами и пассивами. Кем его могут заменить — непростой вопрос. Во временной администрации, к примеру, эти направления разбросали между несколькими людьми.

Что произошло с Белгазпромбанком

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил , что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Большинство членов правления банка оказались за решеткой.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление , в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.