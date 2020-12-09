Избран новый состав правления Белгазпромбанка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Совет директоров Белгазпромбанка избрал новый состав правления финучреждения, об этом сообщила в среду пресс-служба Нацбанка Беларуси.

"Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение - постановление правления от 9 декабря 2020 года №392 - о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом "Белгазпромбанк", - говорится в сообщении регулятора.

В Нацбанке уточнили, что последний день работы временной администрации банка - 10 декабря. Состав правления не называется.

Временная администрация была назначена в банке в середине июня 2020 года сроком на полгода. Целью назначения было обеспечение устойчивого функционирования банка и непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

"Дело Белгазпромбанка"

В начале июня финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем.

После этого Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал вопрос работы Белгазпромбанка со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президент заверил, что банк продолжит свою работу. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев затем отмечал, что урегулирование ситуации вокруг "Белгазпромбанка" не должно быть политизированным, а государство не должно вмешиваться в диалог между акционерами.

В результате действий белорусских властей в банке в первые месяцы на 30% сократились средства клиентов. К августу ситуацию с вкладами удалось стабилизировать. А глава государства на встрече с Надеждой Ермаковой в конце ноября отмечал, что банк за время действия временной администрации даже получил сверхплановую прибыль.