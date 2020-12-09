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Коррупционный "Мотор Сич"
09.12.2020 18:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
К слову, украинская "Мотор Сич" некогда едва не угробила Оршанский авиаремонтный завод. Из-за невыполнения ряда обязательств предприятие оказалось в плачевном состоянии. Сотрудничество завода с белорусскими военными возобновилось после того, как предприятие вернулось в состав госструктур. Произошло это в июле 2018 года. В соответствии с распоряжением президента, акции завода были выкуплены у бывших акционеров.
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К слову, украинская "Мотор Сич" некогда едва не угробила Оршанский авиаремонтный завод. Из-за невыполнения ряда обязательств предприятие оказалось в плачевном...
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