Источник материала: БT

К слову, украинская "Мотор Сич" некогда едва не угробила Оршанский авиаремонтный завод. Из-за невыполнения ряда обязательств предприятие оказалось в плачевном состоянии. Сотрудничество завода с белорусскими военными возобновилось после того, как предприятие вернулось в состав госструктур. Произошло это в июле 2018 года. В соответствии с распоряжением президента, акции завода были выкуплены у бывших акционеров.