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Петришенко считает, что в рамках СНГ пора устранять торговые барьеры
09.12.2020 19:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек - Sputnik. Устранение торговых барьеров в СНГ и обеспечение полномасштабного режима свободной торговли вице-премьер Игорь Петришенко считает актуальной задачей, которую следует реализовать в рамках Содружества.
© Sputnik / Александр Кряжев
"Когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, мы, партнеры по СНГ, наоборот должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли", – сказал Петришеко.
Он также предложил исполнительному комитету СНГ изучить возможность поэтапной унификации правовой базы СНГ с наиболее востребованными актами Евразийского экономического союза. Также он призвал обратить внимание и на лучшие мировые практиками интеграционного сотрудничества.
Для решение этой задачи он предлагает привлечь Евразийскую экономическую комиссию.
Выход из экономической рецессии, наращивание взаимной и внешней торговли Петришенко считает важнейшими задачами, стоящими перед СНГ на текущем этапе.
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Зону свободной торговли в СНГ следует особенно беречь на фоне волны протекционизма, которая "накрывает" международную торговлю, считает белорусский вице-премьер.
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