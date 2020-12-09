Петришенко считает, что в рамках СНГ пора устранять торговые барьеры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек - Sputnik. Устранение торговых барьеров в СНГ и обеспечение полномасштабного режима свободной торговли вице-премьер Игорь Петришенко считает актуальной задачей, которую следует реализовать в рамках Содружества.

"Когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, мы, партнеры по СНГ, наоборот должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли", – сказал Петришеко.

Он также предложил исполнительному комитету СНГ изучить возможность поэтапной унификации правовой базы СНГ с наиболее востребованными актами Евразийского экономического союза. Также он призвал обратить внимание и на лучшие мировые практиками интеграционного сотрудничества.

Для решение этой задачи он предлагает привлечь Евразийскую экономическую комиссию.

Выход из экономической рецессии, наращивание взаимной и внешней торговли Петришенко считает важнейшими задачами, стоящими перед СНГ на текущем этапе.