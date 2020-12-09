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Белорусский олигарх покупает банк в Украине

10.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стало известно имя гражданина Беларуси, которому Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение на покупку контрольного пакета акций БТА Банка в Украине. Им стал бизнесмен Николай Воробей. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

БТА Банк, некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является компанией по управлению активами.

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев принял решение все дочерние банки с лицензиями продать.

— В прошлом году мы продали БТА Киргизия. До конца этого года хотим закончить сделку по БТА Украина. И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать БТА Беларусь. Хотя сейчас у нас по БТА Беларусь еще нет покупателя, ведем пока только переговоры, — пояснил Ракишев Интерфаксу.

Банк — это не первый актив Николая Воробья в Украине. В начале 2019 года его «Нефтебитумный завод» приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападтранс».

Николаю Воробью в Беларуси принадлежит Абсолютбанк, нефтетрейдер «Интерсервис», экспедиторская компания «БелКазТранс», объекты недвижимости, треть компании «Бремино Групп», охотничье хозяйство «Красный Бор».

 
 
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Стало известно имя гражданина Беларуси, которому Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение на покупку контрольного пакета акций БТА Банка в Украине. Им...
 
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