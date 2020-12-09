Свечи накаливания Bosch DuraSpeed – убедительный аргумент в пользу керамики

В холодное время года успешный запуск двигателя во многом зависит от свечей накаливания.

Высокотемпературные свечи накаливания Bosch DuraSpeed с керамическими нагревательными элементами нагреваются до 1000 °С менее чем за две секунды и достигают температуры накала 1300 °С (примерно на 30 % выше, чем у обычных свечей), позволяя без проблем завести автомобиль даже при морозах.

Главной конструктивной особенностью свеч накаливания DuraSpeed является керамический нагревательный элемент. Вместе с гибкой металлической трубкой он образует так называемый нагреватель свечи. Эта конструкция, запатентованная под названием Flexible Design, значительно повышает механическую прочность свеч накаливания. Нагреватель сгибается, если, например, свеча вворачивается в мастерской под неправильным углом, и это значительно снижает риск ее повреждения. Керамический материал нагревательного элемента обеспечивает высокую теплостойкость и, следовательно, долгий срок службы свечи.

DuraSpeed: дизельные технологии высшего уровня

Керамические свечи накаливания DuraSpeed имеют номинальное напряжение 7 или 11 вольт. Многие производители премиальных автомобилей активно применяют это решение. В вариантах с низким напряжением свечи достигают температуры 1300 ° C менее чем за две секунды, даже в условиях низкой температуры воздуха.

Безотказное взаимодействие с блоком управления свечей накаливания

Находясь под контролем блока управления, свечи DuraSpeed обеспечивают плавную работу даже при холодном двигателе. Таким образом, пусковые характеристики сравнимы с характеристиками бензинового двигателя, а продолжительность послесвечения достигает 15 минут, что стабилизирует процесс сгорания топлива. За счет адаптации температуры накала к актуальному рабочему состоянию двигателя выбросы на этапе прогрева сокращаются. Кроме того, активация свечей накаливания способствует регенерации дизельного сажевого фильтра, особенно при работе на низкий оборотах, например, в городском трафике.

Металлические свечи накаливания не могут заменить DuraSpeed

Изделия Bosch DuraSpeed созданы, чтобы служить долго и отличаются исключительной надежностью. Сложный процесс запуска двигателя использует эту надежность в полной мере, поэтому свечи накаливания DuraSpeed можно эксплуатировать при значительно более высоких температурах без их повреждения. Если в качестве альтернативы используются металлические свечи накаливания, приводимые в действие с помощью высокого напряжения, то такая свеча может начать плавиться и вызвать повреждение двигателя.

По этой причине некоторые блоки управления свечами накаливания определяют металлические свечи накаливания как «нестандартные» и применяют их в условиях низкого напряжения. Если свечи накаливания работают при слишком высоких или слишком низких температурах, например, при холодном пуске, бесперебойная работа и срок службы свечей уже не могут быть гарантированы.

Некоторые блоки управления свечами накаливания имеют встроенный датчик температуры, который использует данные двигателя в качестве дополнительного источника информации. Для таких свечей накаливания характерны конкретные измерения, и работают они исключительно в этих условиях. Таким образом, сопротивление свечи накаливания оказывает решающее влияние на точность регулирования.

Доказано, что замена свечей Bosch DuraSpeed свечами накаливания с металлическим нагревательным элементом является небезопасной. В дизельных двигателях Common Rail, замена керамических свечей накаливания должна осуществляться только на аналогичные керамические свечи.