Запущена кампания #НеМолчите к акции «16 дней против насилия в отношении женщин»

Социальная сеть Одноклассники и Региональный офис Структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии запустили рамки для фотографий пользователей #НеМолчите, приуроченные к глобальной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин». При установке рамок пользователи ОК увидят видеоролик, который расскажет, что делать, если кто-то из близких стал жертвой насилия.

Рамки #НеМолчите помогут поддержать подруг, друзей, родных или коллег, которые сталкиваются с жестоким обращением. Каждый пользователь, установивший рамку, поможет распространить информацию про акцию. Рамки автоматически создают пост в ленте новостей, призывающий друзей присоединиться к движению против насилия.

Благодаря рамкам #НеМолчите у пользователей ОК появится возможность стать частью сообщества по борьбе с насилием — вступить в официальную группу «ООН-женщины» в ОК и получить психологическую поддержку единомышленников, познакомиться с публикациями о том, как общаться с жертвой насилия и как ее поддержать. В группе также будет опубликована информация, которая подробно расскажет о том, какие виды насилия бывают, чем они отличаются друг от друга и как их распознать.

Глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия» ежегодно стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и заканчивается 10 декабря, в Международный день прав человека. Тема этого года — «Сделаем мир оранжевым: Финансирование, Реагирование, Предотвращение, Сбор!». Официальным цветом кампании является оранжевый, символизирующий яркий мир, без насилия.

Одноклассники регулярно проводят социальные проекты, которые поддерживают идеи гендерного равенства. В частности, 2 декабря в ОК прошел прямой эфир «Насилие, развод, дети: как справиться с манипуляциями бывших партнёров», героиней которого стала Ирина Живова — мама двоих детей, чья история домашнего насилия поразила многих. В эфире приняли участие Анна Ривина — директор Центра «Насилию.нет» и кандидат юридических наук, Виктория Дергунова — адвокат, партнер, к.ю.н. руководитель практики «Семейное право» BGP Litigation, вела и модерировала эфир главный редактор журнала «Домашний очаг» Наталья Родикова.