ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запущена кампания #НеМолчите к акции «16 дней против насилия в отношении женщин»

10.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники и Региональный офис Структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии запустили рамки для фотографий пользователей #НеМолчите, приуроченные к глобальной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин». При установке рамок пользователи ОК увидят видеоролик, который расскажет, что делать, если кто-то из близких стал жертвой насилия.

Рамки #НеМолчите помогут поддержать подруг, друзей, родных или коллег, которые сталкиваются с жестоким обращением. Каждый пользователь, установивший рамку, поможет распространить информацию про акцию. Рамки автоматически создают пост в ленте новостей, призывающий друзей присоединиться к движению против насилия.

Благодаря рамкам #НеМолчите у пользователей ОК появится возможность стать частью сообщества по борьбе с насилием — вступить в официальную группу «ООН-женщины» в ОК и получить психологическую поддержку единомышленников, познакомиться с публикациями о том, как общаться с жертвой насилия и как ее поддержать. В группе также будет опубликована информация, которая подробно расскажет о том, какие виды насилия бывают, чем они отличаются друг от друга и как их распознать.

Глобальная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия» ежегодно стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и заканчивается 10 декабря, в Международный день прав человека. Тема этого года — «Сделаем мир оранжевым: Финансирование, Реагирование, Предотвращение, Сбор!». Официальным цветом кампании является оранжевый, символизирующий яркий мир, без насилия.

Одноклассники регулярно проводят социальные проекты, которые поддерживают идеи гендерного равенства. В частности, 2 декабря в ОК прошел прямой эфир «Насилие, развод, дети: как справиться с манипуляциями бывших партнёров», героиней которого стала Ирина Живова — мама двоих детей, чья история домашнего насилия поразила многих. В эфире приняли участие Анна Ривина — директор Центра «Насилию.нет» и кандидат юридических наук, Виктория Дергунова — адвокат, партнер, к.ю.н. руководитель практики «Семейное право» BGP Litigation, вела и модерировала эфир главный редактор журнала «Домашний очаг» Наталья Родикова.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальная сеть Одноклассники и Региональный офис Структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии запустили рамки для фотографий пользователей...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Петришенко считает, что в рамках СНГ пора устранять торговые барьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика