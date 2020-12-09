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Нацбанк сообщил о прекращении деятельности временной администрации "Белгазпромбанка"

10.12.2020 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 декабря. Правление Национального банка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом "Белгазпромбанк". Последний день работы временной администрации 10 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Временная администрация была введена 15 июня нынешнего года в соответствии с постановлением правления НБ РБ от 14 июня на шесть месяцев "в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО "Белгазпромбанк", непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами".

Решение о прекращении деятельности временной администрации "принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО "Белгазпромбанк" нового состава правления", отмечается в релизе.

(Будет дополнено.)


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 декабря. Правление Национального банка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым...
 
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