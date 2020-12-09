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Нацбанк сообщил о прекращении деятельности временной администрации "Белгазпромбанка"
10.12.2020 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 9 декабря. Правление Национального банка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом "Белгазпромбанк". Последний день работы временной администрации 10 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Временная администрация была введена 15 июня нынешнего года в соответствии с постановлением правления НБ РБ от 14 июня на шесть месяцев "в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО "Белгазпромбанк", непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами".
Решение о прекращении деятельности временной администрации "принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО "Белгазпромбанк" нового состава правления", отмечается в релизе.
(Будет дополнено.)
БелаПАН.
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Минск, 9 декабря. Правление Национального банка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым...
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