Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 декабря. Правление Национального банка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым акционерным обществом "Белгазпромбанк". Последний день работы временной администрации 10 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Временная администрация была введена 15 июня нынешнего года в соответствии с постановлением правления НБ РБ от 14 июня на шесть месяцев "в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО "Белгазпромбанк", непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами".

Решение о прекращении деятельности временной администрации "принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО "Белгазпромбанк" нового состава правления", отмечается в релизе.

(Будет дополнено.)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк сообщил о прекращении деятельности временной администрации "Белгазпромбанка" Минск, 9 декабря. Правление Национального банка 9 декабря приняло постановление о прекращении деятельности временной администрации по управлению открытым...

БелаПАН.