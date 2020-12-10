Западные дипломаты встретились с Макеем: говорили о правах человека, новых выборах и освобождении политзаключенных

Источник материала: Tut.by

Главы дипломатических миссий Евросоюза и государств — членов ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и США 9 декабря встретились с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Как сообщило представительство ЕС в Беларуси, их интересовало собираются ли белорусские власти соблюдать фундаментальные права человека.



Фото: eeas.europa.eu

Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права, что, в первую очередь, выразилось бы в следующем:

— прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими;

— освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных;

— судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к ранениям, травмам, гибели людей и формированию общей атмосферы беззаконности;

— проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

Дипломаты также озвучили Макею возможные сценарии, по которым могли бы развиваться соответствующие двусторонние отношения, если бы власти Беларуси предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права.

Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. На встрече шла речь и о возможном возвращении в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года.

— Дипломаты повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее, — сообщает пресс-служба представительства ЕС.

Белорусский МИД об этой встрече ничего не сообщил.