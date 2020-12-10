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МАРТ выписал предупреждение Минсельхозпроду

10.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли усмотрело в действиях Министерства сельского хозяйства и продовольствия признаки нарушения закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» и выдало предупреждение о необходимости их устранения. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Антимонопольщики установили, что Минсельхозпрод ежегодно утверждает планы проведения лабораторных испытаний продукции животного происхождения по показателям безопасности, предусматривающие проведение испытаний в соответствии с графиком отбора образцов к плану областными ветеринарными лабораториями и госучреждением «Белорусский государственный ветеринарный центр». По мнению МАРТ, сложившаяся практика ограничивает самостоятельность хозяйствующих субъектов, включенных в графики (в разрезе районов и городов).

МАРТ усмотрел в действиях Минсельхозпрода признаки нарушения и выдал предупреждение о необходимости:

— приведения плана в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства путем исключения норм об осуществлении испытания образцов только областными ветеринарными лабораториями и Белорусским государственным ветеринарным центром в соответствии с территориальным разделением;

— информирования комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнкомов о необходимости приведения разработанных ими графиков (в разрезе районов и городов) в соответствие с измененным планом;

— обеспечения информирования включенных в графики хозяйствующих субъектов об изменении плана и графиков.

Таким образом МАРТ предлагает восстановить конкуренцию на рынке услуг по проведению лабораторных испытаний.

 
 
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МАРТ предлагает восстановить конкуренцию на рынке услуг по проведению лабораторных испытаний.
 
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