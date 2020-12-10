|
МАРТ выписал предупреждение Минсельхозпроду
10.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли усмотрело в действиях Министерства сельского хозяйства и продовольствия признаки нарушения закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» и выдало предупреждение о необходимости их устранения. Об этом
Антимонопольщики установили, что Минсельхозпрод ежегодно утверждает планы проведения лабораторных испытаний продукции животного происхождения по показателям безопасности, предусматривающие проведение испытаний в соответствии с графиком отбора образцов к плану областными ветеринарными лабораториями и госучреждением «Белорусский государственный ветеринарный центр». По мнению МАРТ, сложившаяся практика ограничивает самостоятельность хозяйствующих субъектов, включенных в графики (в разрезе районов и городов).
МАРТ усмотрел в действиях Минсельхозпрода признаки нарушения и выдал предупреждение о необходимости:
— приведения плана в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства путем исключения норм об осуществлении испытания образцов только областными ветеринарными лабораториями и Белорусским государственным ветеринарным центром в соответствии с территориальным разделением;
— информирования комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнкомов о необходимости приведения разработанных ими графиков (в разрезе районов и городов) в соответствие с измененным планом;
— обеспечения информирования включенных в графики хозяйствующих субъектов об изменении плана и графиков.
Таким образом МАРТ предлагает восстановить конкуренцию на рынке услуг по проведению лабораторных испытаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ предлагает восстановить конкуренцию на рынке услуг по проведению лабораторных испытаний.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)