Как десять крупных российских бизнесменов реагировали на события в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Периодически белорусская пропаганда использует нарратив о том, что в протестах в Беларуси заинтересованы российские олигархи, которые хотят скупить Беларусь. Мы собрали реакции десяти известных российских предпринимателей на белорусские события. Кто какие цели преследует каждый решит самостоятельно. Возможно, кто-то и обижен на режим Лукашенко, некоторые препарирует белорусскую историю на Россию, но есть и те, кто банально хайпуют на актуальной теме.

Дерипаска

Первым под прицел белорусской пропаганды попал Олег Дерипаска (занимает 41-е место среди российских бизнесменов по версии Forbes, его состояние оценивается в 2,3 млрд долларов). Крупный акционер Группы ГАЗ, UC Rusal, «Норильского никеля» и «Ингосстраха» 29 мая разместил в своём Telegram-канале репортаж «Белсата» о том, как люди собирают подписи в поддержку Сергея Тихановского возле Комаровского рынка и недовольны действиями Лукашенко.



Фото: Reuters

При этом олигарх сопроводил сюжет следующим комментарием:

— Наверное, все-таки зря Александр Лукашенко провел эксперимент с отказом от карантина. Мероприятия в рамках карантина — важный инструмент борьбы с пандемией, если они вовремя проведены и сопровождаются массовой самоизоляцией. Последствия этой ошибки еще долго будут преследовать братский народ.

После выборов Дерипаска в своем канале делал репосты на статьи, которые касались западных санкций в отношении «разбушевавшегося старика» и продолжения политического кризиса в Беларуси.

Чичваркин

Бывший совладелец сети салонов «Евросеть» Евгений Чичваркин с 2008 года живет в Лондоне, ведет винный и ресторанный бизнес. В России против него завели уголовное дело.

22 июня бизнесмен посетил пикет у белорусского посольства в Лондоне, вместе с изображением бело-красно-белого флага опубликовал такой пост:

— Сегодня я белорус! Искренне желаю нашим соседям и братьям избавиться от диктатуры и вернуть политический процесс в общество с минимальными по возможности жертвами. Надеюсь, российские танки останутся дома, изгаженной Тверской достаточно.





Незадолго до выборов Евгений Чичваркин опубликовал фотографию, на которой он позирует в футболке с «Евой» Хаима Сутина . Эта картина стала одним из символов протеста в после задержания Виктора Бабарико.

После выборов Чичваркин заявил, что «гордится братьями» и опубликовал видео из Минска, на котором участники протестов кричат «Уходи!», а также фотографию Лукашенко в обнимку с Рамзаном Кадыровым с иронической подписью «В чем сила, брат?». В своем Twitter бизнесмен также сделал репост видео, на котором военные задерживают румынского диктатора Николае Чаушеску.

Дуров

10 августа основатель Telegram Павел Дуров (№ 30, 3,4 млрд долларов) написал у себя в Twitter, что компания включила «инструменты антицензуры» в Беларуси, чтобы мессенджер оставался доступным для большинства местных пользователей.

Вскоре в блоге Telegram появилась новость про видеозвонки. При этом можно заметить БЧБ-флаг.





9 октября Павел Дуров прокомментировал заявление Apple о том, что компания не требует удалять из мессенджера каналы с данными о белорусских силовиках, а лишь говорит о необходимости удаления подобной информации. Дуров написал, что это «хитрая формулировка», игнорирующая факт того, что «каналы полностью состоят из личной информации угнетателей и тех, кто способствовал фальсификации выборов, — потому эти каналы и существуют».

Мазепин

Бывшему участнику списка Forbes уроженцу Беларуси Дмитрию Мазепину принадлежит «Уралхим», вместе со своим другом, однокурсником по Минскому суворовскому училищу белорусом Дмитрием Лобяком, он контролирует «Уралкалий».

14 августа Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (председателем которого он является) выступил с обращением к Александру Лукашенко и призвал его прекратить насилие против мирных граждан и начать переговоры с оппонентами. Второй призыв — «к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных». Белорусская оппозиция идею создания Комитета спасения не поддержала.



Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе «Ростеха», Сбербанка, ВТБ, «Лукойла»). Мазепин является его председателем с 2018 года.

11 ноября Дмитрий Мазепин предложил оплачивать учебу в России белорусских студентов, которых отчислили из вузов на родине из-за протестов.

— Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться, — сказал Мазепин. — Мы все-таки живем в Союзном государстве, которое состоит из России и Беларуси, мы это делаем, потому что мы неравнодушны, что будет завтра.

Ходорковский

Экс-глава нефтяной компании «Юкос» Михаил Ходорковский (№ 165, 600 млн долларов) в декабре 2013 года вышел из колонии, где провел около 10 лет. Сейчас он проживает за границей, позиционирует себя как частный инвестор и общественный деятель, спонсирует некоторые российские интернет-ресурсы.

21 августа Ходорковский в эфире радиостанции « Эхо Москвы » заявил, что политика Алексея Навального отравили российские власти, чтобы отвлечь внимание СМИ от подавления протестов в Беларуси.



Фото: Reuters

16 октября бизнесмен сказал , что шансы на то, что этап смены власти в Беларуси будет мирным, уменьшаются с каждым днем. Ходорковский скептически относится к концепции «мирной революции», мирной смены власти, считая, что люди ошибочно понимают эту концепцию.

— Концепция «мирного перехода» заключается не в том, что мирно вышли на улицу, мирно попросили, а власть из этических соображений или устыдившись ушла. На самом деле концепция «мирного перехода» означает следующее: и та и другая стороны имеют достаточно сил, чтобы противостоять друг другу. И, оценивая это, обе стороны думают о последствиях. И приходят к выводу о том, что они не готовы ставить на кон свою жизнь, — сказал экс-глава «Юкоса».

Ходорковский добавил, что, независимо от того, приходят ли к этому выводу политики или силовые структуры, они понимают, что если они втянутся в силовое противостояние, то будут в определенный момент — с высокой степенью вероятности — «висеть на столбах». Этого они не хотят — и тогда переход осуществляется мирно. Но если нет силового баланса, то никакого перехода вообще не бывает.

Отвечая на вопрос, насколько эффективен ультиматум оппозиции белорусским властям, Ходорковский ответил, что относится к Тихановской со скептицизмом. Но она является наиболее легитимным сегодня лицом. И к ее словам приходится относиться с вниманием. То, что ее призыв будет услышан, — это без всякого сомнения.

О встрече Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ Ходорковский отозвался как о поступке ненормальном.

— С оппонентами надо говорить на улице (в здании парламента и т.д.). А с преступниками надо говорить в зале суда. Все остальное — ненормально, — сказал Ходорковский.

Волков

IT-компания SD Ventures Дмитрия Волкова (№ 126, 750 млн долларов) открыла центр разработки в Минске в 2015 году. Через три года компания стала резидентом Парка высоких технологий. Среди портфельных проектов SDVentures — знаменитые Lingualeo и Shazam, многочисленные сайты знакомств и специализированные соцсети.



Фото: Андрей Стекачев/Inc.

— Я уважаю гражданскую позицию сотрудников. Если они сейчас должны как-то помогать своим родственникам, чувствуют солидарность, я не могу и не хочу этому препятствовать. Естественно, время, которое люди на это потратят, мы прогулами считать не будем. Сейчас в Беларуси особое время, — пояснил в сентябре Волков Forbes .

Перебои в работе интернета стали серьезной проблемой для компаний.

— У нас сорвался целый ряд критических публикаций приложений. Компания несет убытки из-за того, что мы не можем нормально и регулярно работать. Пока мы просто ожидаем восстановления нормальных условий. Но если так будет продолжаться, нам придется как-то решать эту проблему. Например, временно перевозить ключевых сотрудников в другие офисы, — сказал Волков, который проживает в США.

Рыбаков

Российский бизнесмен Игорь Рыбаков (№ 96, 1 млрд долларов) является совладельцем российской корпорации «Технониколь», которой принадлежит в Осиповичах завод по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, праймеров и мастик. В 2015 году он отошел от оперативного управления «Технониколем» и совместно с женой Екатериной учредил «Институт ускорения экономического развития („Рыбаков Фонд“)». Инвестирует в стартапы и ведет блоги в Instagram и YouTube.

На фоне протестов в Беларуси опубликовал в сториз фотографию популярной инстаграм-модели Натальи Федоровой с БЧБ-флагом и подписал ее: «Читать новости — жить чужой жизнью. Живи. Стань новостью сам для себя».





Ранее Федорова, на которую подписаны 1,6 млн пользователей, опубликовала эмоциональный пост о родной стране.

— Наш народ сплотился воедино ради перемен к лучшему для своей страны. Ожидал ли кто-то такого поворота событий? Определенно нет. Не только наш народ — весь мир! Но мы сделали это, мы устали молчать и терпеть оскорбления! Мы не народец, мы единый, мирный и свободный белорусский народ, — написала она.

Саркисовы

Братьям Саркисовым (№ 146 и 147, по 700 млн долларов) в Беларуси принадлежит страховая компания «Белросстрах» и лизинговая «РЕСО-БелЛизинг».

— Мы занимаемся исключительно бизнесом, политикой никогда не занимались, не занимаемся и заниматься не будем. Но любые проявления политической и, соответственно, экономической нестабильности имеют определенное влияние на наш бизнес — за время протестов продажи страховок снизились на 25%, — говорил Forbes совладелец группы РЕСО Николай Саркисов.



Николай Саркисов. Фото: инстаграм его жены Илоны Котелюх

Cильно расстраиваться из-за этого он не стал, поскольку масштаб операций в страховой сфере Беларуси для группы РЕСО «можно сравнить по объемам с каким-нибудь округом в Москве».

— Как бы это ни было неприятно оппозиции, я думаю, что, скорее всего, большинство белорусов проголосовали действительно за Лукашенко. Такая страна, такой президент, ничего странного в этом я не вижу, — говорил в сентябре Саркисов.

Евтушенков

Основной актив председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова (№ 65, 1,5 млрд долларов) в Беларуси — это телекоммуникационный оператор МТС. Россиянам в белорусской одноименной компании принадлежит 49%, остальные 51% — у государственного «Белтелекома». Евтушенков предпринимал попытки получить контроль, но выставляемая белорусскими властями цена казалась ему завышенной.

В интервью « Дождю » в октябре Евтушенков сказал, что понимает настрой белорусского общества, потому что «сам жил рядом с Беларусью, в Смоленской области».

— И я вам хочу сказать, что самая долготерпимая нация в составе СССР были белорусы. И самая воинственная нация во время Великой Отечественной войны ― это тоже были белорусы. Не зря же такая появилась терминология ― белорусские партизаны, — пояснил миллиардер.



Фото: Reuters

Евтушенков считает, что Лукашенко сделал «существенные ошибки», но сам не уйдет в отставку. Хотя «та эпоха спокойствия, когда было и в некотором роде, так сказать, удовольствие от работы, исчезла».

— Я думаю, он сейчас будет стремиться все сделать к тому, чтобы были объявлены повторные выборы, когда уже ситуация сильно накалится, чтобы, так сказать, в этих выборах, может быть, поучаствовать, — сказал совладелец МТС.

Что касается поведения силовиков, то «какие команды получали, так они и делали».

— Считать, что они, будем так говорить грубо, не переживают по этому поводу, ― не верю. Считать, что они, так сказать, равнодушны, когда избивают свой собственный народ? Не верю. Иначе, если бы это было так, они бы лиц не прятали, понимаете? И переживают, они живые люди, и все. Просто пока идет все по такому сценарию, — отметил бизнесмен. — Другой вопрос, что та парадигма, которую задали, ничего хорошего в принципе народу не принесет. Она принесет им смуту, она, естественно, принесет новые выборы, естественно, на этих новых выборах будет бесчисленное количество, так сказать, коалиций, провокаций, выдвиженцев, самовыдвиженцев, партий и так далее, и так далее. То есть они тоже не избежали такого понятия, как смутное время, к сожалению, оно у них уже началось, оно уже идет.

Владимир Евтушенков назвал маловероятным белорусский сценарий в России в 2024 году.

Гуцериев

Отдельно в ряду российских предпринимателей в Беларуси стоит основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев (№ 45, 2,1 млрд долларов), которого Александр Лукашенко называл «другом Мишей».

23 сентября Михаил Гуцериев присутствовал на инаугурации Александра Лукашенко во Дворце независимости. Через две недели они появились на публике на открытии новой церкви под Минском. На церемонии Гуцериев сказал, что это место было выбрано после того, как он и президент «проезжали мимо этого места, и глава государства сказал, что здесь было бы хорошо построить церковь».





Впрочем, по неофициальной информации, Гуцериеву все же поставили в упрек поддержку белорусских айтишников, которые оказались в первых рядах протестующих.

Сейчас российского бизнесмену надо достроить калийный комбинат под Любанью. Помешать реализации проекта могут санкции.

The Telegraph пишет , что активисты белорусской оппозиции призвали правительства Великобритании, ЕС и США прекратить деловые связи между Лондоном и Минском, которые, по их словам, помогают поддерживать диктатуру, и ввести срочные санкции против таких людей, как Гуцериев, которые продолжают делать большие деньги в Беларуси.