Число поисковых запросов « снять квартиру в Минске » за месяц не изменилось, и находится на довольно низком уровне для конца осени. Для сравнения, текущий уровень спроса на 17% ниже, чем в ноябре 2019-го.

В то же время предложение на столичном рынке аренды продолжило расти: по сравнению с октябрем количество свободных для заселения квартир увеличилось на 13%. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «однушек» стало больше на 14%, 2- и 3-комнатных квартир — на 13% и 12% соответственно.