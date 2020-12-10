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Однушки" подешевели на 1,4%, "трешки" - на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года
10.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Число поисковых запросов «
В то же время предложение на столичном рынке аренды продолжило расти: по сравнению с октябрем количество свободных для заселения квартир увеличилось на 13%. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «однушек» стало больше на 14%, 2- и 3-комнатных квартир — на 13% и 12% соответственно.
Динамика цен на аренду квартир в Минске в ноябре была отрицательной по всем сегментам.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 275 (снижение на 1.4 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 341 (снижение на 1.7 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 422 (снижение на 3.7 %).
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Однушки" подешевели на 1,4%, "трешки" - на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года
Рынок аренды квартир в Минске продолжает активно пополняться новыми объектами, в то время как поисковая активность потенциальных арендаторов остается на низком...
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