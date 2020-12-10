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Однушки" подешевели на 1,4%, "трешки" - на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года

10.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» за месяц не изменилось, и находится на довольно низком уровне для конца осени. Для сравнения, текущий уровень спроса на 17% ниже, чем в ноябре 2019-го.

В то же время предложение на столичном рынке аренды продолжило расти: по сравнению с октябрем количество свободных для заселения квартир увеличилось на 13%. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «однушек» стало больше на 14%, 2- и 3-комнатных квартир — на 13% и 12% соответственно.

По сравнению с ноябрем 2019-го количество объявлений о сдаче квартир в аренду в Минске на портале выросло в 2,5 раза.

Однушки" подешевели на 1,4%, "трешки" - на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года

Динамика цен на аренду квартир в Минске в ноябре была отрицательной по всем сегментам.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 275 (снижение на 1.4 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 341 (снижение на 1.7 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 422 (снижение на 3.7 %).

За 12 месяцев арендные ставки на 1-комнатные квартиры практически не изменились, в то время как «двушки» подешевели на 6%, а 3-комнатные квартиры — на 10%.

Однушки" подешевели на 1,4%, "трешки" - на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

Однушки" подешевели на 1,4%, "трешки" - на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года
Однушки" подешевели на 1,4%, "трешки" - на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года

К концу осени инвестиционная привлекательность аренды составила 6.15% годовых, что на 3.85% выше, чем у лучших депозитов в валюте.

Однушки" подешевели на 1,4%, "трешки" - на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок аренды квартир в Минске продолжает активно пополняться новыми объектами, в то время как поисковая активность потенциальных арендаторов остается на низком...
 
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