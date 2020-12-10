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Товарооборот Беларуси и России за 10 месяцев упал почти на 18%
10.12.2020 12:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек - Sputnik. Товарооборот между Россией и Беларусью в январе-октябре текущего года снизился на 17,8% в годовом выражении, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.
"В том числе экспорт из России в Беларусь составил 12,561 миллиарда долларов (падение на 25,9%), импорт в Россию из Беларуси - 10,205 миллиарда (снижение на 5,1%)", - уточнили в ФТС.
При этом в российской таможенной службе констатировали, что в общем обороте внешней торговли России за отчетный период белорусская доля сократилась с 5,1% в прошлом году до 5% в 2020 году.
Общая статистика
По данным Нацбанка, в январе-сентябре текущего года экспорт товаров и услуг упал сразу на 15,5% до 26,32 миллиарда долларов. Импорт снизился еще больше - на 18,8% до 24,8 миллиарда долларов. При этом профицит внешней торговли и товарами, и услугами 1,5 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше, чем было год назад.
Экспорт товаров за девять месяцев сократился на 17,2% до 20,05 миллиарда долларов, импорт снизился на 18,8% до 21,4 миллиарда долларов. В результате образовался дефицит торговли товарами на сумму 1,34 миллиарда долларов.
Экспорт услуг с начала текущего года уменьшился на 9,6% до 6,26 миллиарда долларов, импорт услуг - на 18,8% до 3,42 миллиарда долларов. Профицит внешней торговли услугами составил 2,85 миллиарда долларов, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.
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Российский экспорт на белорусский рынок при этом сократился на ощутимые 25%, а вот импорт белорусских товаров в России снизился всего на 5,%.
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