Товарооборот Беларуси и России за 10 месяцев упал почти на 18%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Товарооборот между Россией и Беларусью в январе-октябре текущего года снизился на 17,8% в годовом выражении, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

"В том числе экспорт из России в Беларусь составил 12,561 миллиарда долларов (падение на 25,9%), импорт в Россию из Беларуси - 10,205 миллиарда (снижение на 5,1%)", - уточнили в ФТС.

При этом в российской таможенной службе констатировали, что в общем обороте внешней торговли России за отчетный период белорусская доля сократилась с 5,1% в прошлом году до 5% в 2020 году.

Общая статистика

По данным Нацбанка, в январе-сентябре текущего года экспорт товаров и услуг упал сразу на 15,5% до 26,32 миллиарда долларов. Импорт снизился еще больше - на 18,8% до 24,8 миллиарда долларов. При этом профицит внешней торговли и товарами, и услугами 1,5 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше, чем было год назад.

Экспорт товаров за девять месяцев сократился на 17,2% до 20,05 миллиарда долларов, импорт снизился на 18,8% до 21,4 миллиарда долларов. В результате образовался дефицит торговли товарами на сумму 1,34 миллиарда долларов.

Экспорт услуг с начала текущего года уменьшился на 9,6% до 6,26 миллиарда долларов, импорт услуг - на 18,8% до 3,42 миллиарда долларов. Профицит внешней торговли услугами составил 2,85 миллиарда долларов, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

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