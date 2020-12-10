ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют на 10 декабря. Белорусский рубль укрепился к доллару

10.12.2020 12:53 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сейчас о курсах валют. Ситуация на рынке страны стабильна. На прошедших торгах белорусский рубль укрепил свои позиции. Доллар дешевеет - его стоимость 2 рубля 55 копеек. Евро также идет вниз - минимально за него просят 3 рубля 09 копеек. Российский рубль продолжает дорожать. 3,48 стоят 100 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас о курсах валют. Ситуация на рынке страны стабильна. На прошедших торгах белорусский рубль укрепил свои позиции. Доллар дешевеет - его стоимость 2 рубля 55...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как десять крупных российских бизнесменов реагировали на события в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика