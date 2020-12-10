Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз. Что это значит?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Беларуси и России о взаимном признании виз, сообщает Национальный правовой портал pravo.by .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России длилась более двух лет. В июне этого года Владимир Макей и Сергей Лавров в Минске наконец подписали соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией.

Соглашение предусматривает , что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь.

Как пояснили TUT.BY в МИД Беларуси, Соглашение не вступило в силу, так как оно предусматривает начало действия через 30 дней после получения сторонами последнего уведомления о завершении внутригосударственных процедур.

— Для Беларуси внутригосударственные процедуры включают принятие соответствующего закона Национальным собранием и подписание закона о ратификации документа. То есть со своей стороны мы все процедуры завершили, осталось дождаться аналогичного шага и соответствующего уведомления от второй стороны, — пояснил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.