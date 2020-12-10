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У Лукашенко обсудили план применения региональной группировки войск Беларуси и России

10.12.2020 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович 10 декабря представили Александру Лукашенко предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России, передает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко заявил, что ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще.

— Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя, — сказал он.

Лукашенко отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России: «Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы».

По его словам, существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные силы Беларуси. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России.

Александр Лукашенко не впервые высказывает опасения из-за активности НАТО. В конце августа он заявил, что убежден в реальности военной угрозы для Беларуси. Тогда же он упоминал совместную группировку ВС.

— Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку Вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства.

2 декабря на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Он также отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

В НАТО отвергают эти обвинения, там заявляют, что альянс не представляет угрозы для Беларуси.

 
 
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Министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович 10 декабря представили Александру Лукашенко предложения по переработке...
 
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